VELESLALOM KRANJSKA GORA

Zrinka Ljutić slabije odradila prvu vožnju, ima veliki zaostatak

Saalbach: Zrinka Ljutić nastupila na Svjetskom skijaškom prvenstvu u veleslalomu
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
03.01.2026.
u 11:13

Druga vožnja počinje u 13:00 sati, a hrvatska skijašica borit će se za ulazak među deset najboljih.

Jedina hrvatska predstavnica u veleslalomu u Kranjskoj Gori, Zrinka Ljutić, odvozila je nešto slabiju prvu vožnju, ali uspjela je izboriti nastup u drugoj. Ljutić je s dvije sekunde i 21 stotinkom zaostatka završila na 17. mjestu.

Sjajnu vožnju odradila je Camille Rast, koja je startala sa startnim brojem jedan. Najveće iznenađenje priredila je Albanka Lara Colturi, startna broj 14, koja se nalazi na trećem mjestu. Druga je Amerikanka Paula Moltzan, s 33 stotinke zaostatka za vodećom Austrijankom.

Amerikanka Mikaela Shiffrin u veleslalomu nije toliko impresivna te je prvu vožnju u Sloveniji završila na četvrtom mjestu.

Druga vožnja počinje u 13:00 sati, a hrvatska skijašica borit će se za ulazak među deset najboljih. Prijenos drugog dijela utrke je na HRT2.

Ključne riječi
Kranjska Gora Zrinka Ljutić

