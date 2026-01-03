Zrinka Ljutić ujutro će dobiti novu veliku priliku, dolazi joj i još veći broj navijača

Nije to bio dan kojeg će se Zrinka Ljutić rado sjećati. Doduše, neće niti očajavati, no 22. mjesto u veleslalomskoj utrci zacijelo nije nešto što bi zadovoljilo nekoga tko je ove sezone izborio svoje prvo postolje u ovoj disciplini. Nakon prve vožnje na jednom od najtežih veleslaloma u Svjetskom kupu, Zrinka je imala 17. vrijeme zaostajući za vodećom Camille Rast dvije sekunde i 21 stotinku. Pogriješila je već na petim vratima, na kojima je otišla preširoko, i tu je izgubila dragocjeno vrijeme koje do cilja nije uspjela nadoknaditi.

U drugi lauf Zrinka je krenula s prednošću od 63 stotinke ispred, u tom trenutku vodeće Tallijanke Goggie, a u ciljnu ravninu je ušla sa zaostatakom od 66 stotinki. Bilo je to tek 11. vrijeme među 14 onih koje su se do tog trenutka spustile, a 24. vrijeme druge vožnje ukupno. Sve to dovelo je i do Zrinkina pada u veleslalomskoj poretku pa je sada na šestom mjestu sa 207 bodova, 36 bodova manje od petoplasirane Shiffrin, odnosno 253 boda iza vodeće Scheib.

Švicarka Camille Rast, inače vrsna slalomašica, izborila je u Kranjskoj Gori svoju prvu veleslalomsku pobjedu. Bila je 20 stotinki brža od vodeće veleslalomašice svijeta, Austrijanke Julie Scheib, dok je treće mjesto osvojila Amerikanka Paula Moltzan. Među prvih osam su završile tri Amerikanke, a među njima, na petom mjestu, i najboja skijašica današnjice Mikaela Shiffrin, koja nikako da uhvati svoju veleslalomsku formu.

Ovu veleslalomsku utrku pratilo je oko 5000 navijača među kojima su se isticala i hrvatske zastave s porukama podrške navijača iz Slunja, Virovitice, Varaždina, Zagreba... A za vjerovati je da će ih u nedjeljno jutro biti još više, jer će na istoj padini u nedjelju (u 9.30 i 12.30) osim Zrinke nastupiti i Leona Popović. Zrinka je pobjednica prošlogodišnjeg slaloma, a na toj stazi je 2022. osvojila i svoje prve bodove u Svjetskom kupu.