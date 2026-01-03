Luke Littler pomeo sve i obranio naslov svjetskog prvaka u pikadu, evo koliko je zaradio

Pikado ima novog-starog vladara, a njegovo ime je Luke Littler. Osamnaestogodišnji Englez je na veličanstven način obranio titulu svjetskog prvaka, potpunom dominacijom u finalu protiv pet godina starijeg Giana van Veena. Iako je konačni rezultat 7:1 u setovima surov, Littler je pobjedu zapečatio na način dostojan najvećih majstora, osvojivši posljednji leg sa spektakularnim izlazom od 147. Bio je to potez genija koji je savršeno sažeo jednu od najdominantnijih izvedbi u povijesti svjetskih prvenstava i donio mu rekordnu nagradu od milijun funti. Ovom pobjedom Littler je postao najmlađi igrač s dva naslova svjetskog prvaka i tek četvrti u povijesti s obranjenom titulom, nakon Phila Taylora, Adriana Lewisa i Garyja Andersona.

Početak meča nije dao naslutiti ovakav ishod. Gian van Veen, koji je do finala stigao impresivnim pobjedama nad bivšim prvacima, krenuo je hrabro i osvojio prvi set. Kada je u drugom setu poveo s 2:0 u legovima, činilo se da bi nervozni favorit mogao imati problema. No, tada se dogodio preokret. Nizozemac je, kako su komentatori slikovito opisali, "probudio medvjeda". Littler je ubacio u višu brzinu i pokrenuo uragan s kojim se njegov suparnik jednostavno nije mogao nositi. Od tog trenutka, Englez je osvojio nevjerojatan 21 od sljedeća 24 lega, pretvorivši potencijalno napeto finale u jednosmjernu ulicu.

Statistika potvrđuje razinu Littlerove dominacije. Meč je završio s prosjekom od 106.02, pogodio je šesnaest puta po 180 i imao gotovo 47 posto uspješnosti na izlazima. S druge strane, Van Veen je imao prosjek od 99.94, što bi u većini drugih mečeva bilo dovoljno za pobjedu, no protiv ovakvog Littlera bilo je premalo. Iako je Nizozemac pokazao klasu i sportski čestitao svom protivniku, bilo je vidljivo da je Littlerova nemilosrdna serija slomila njegov otpor. Bila je to zastrašujuća demonstracija mentalne snage i vještine koja ledi krv u žilama svakom budućem protivniku.

Ova pobjeda ne samo da je Littleru donijela drugu titulu i status legende u nastajanju, već ga je i financijski lansirala u orbitu. Postao je prvi igrač u povijesti koji je na Svjetskom prvenstvu osvojio nagradu od milijun funti, čime je zacementirao svoju poziciju na vrhu svjetske ljestvice. S druge strane, Van Veen je fantastičnim turnirom skočio s desetog na treće mjesto i dokazao da pripada samom vrhu. Finale između Littlera i Van Veena, s kombinirano 41 godinom, bilo je najmlađe u povijesti, najavivši novo rivalstvo koje bi moglo dominirati pikadom u godinama koje dolaze. No, za sada, pozornica pripada samo jednom čovjeku, čudu od djeteta koje pomiče granice sporta.