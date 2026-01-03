Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 151
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
'TREBATE GA SHVATITI OZBILJNO'

Trump označio još dvije države kao iduće mete: 'Moraju se paziti. Jedna proizvodi kokain, a druga je propala država'

Trump: press konferencija o napadu na Venezuelu
Foto: REUTERS
1/7
VL
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
03.01.2026.
u 19:45

Trump je spomenuo još dvije države za koje kaže 'da se moraju paziti'

Trump se javio na press konferenciji u kojoj je istaknuo ponos na napad SAD-a na Venezuelu. Ovaj čin opravdao je željom za mirom u Venezueli i činjenicom da su oni najveći izvoznici narkotika. 'Narodu Venezuele želimo mir', rekao je i dodao da je Maduro kriminalac i vođa kartela.

'Nijedna nacija na svijetu nije mogla postići ono što je Amerika postigla', pohvalio se on i dodao da su svi venezuelski vojni kapaciteti bili onesposobljeni u napadu. Potvrdio je da se Maduro i njegova supruga 'sada suočavaju s američkom pravdom', dodajući da su optuženi zbog 'kampanje smrtonosnog narkoterorizma' protiv SAD-a i njegovih građana. Rekao je da će 'odsad SAD voditi Venezuelu sve dok ne dođe vrijeme kada možemo provesti sigurnu, pravilnu i razboritu tranziciju vlasti'. O tome više možete pročitati ovdje. Osim navedenog, dodao je i da su Sjedinjene Američke države spremne povesti i drugi napad, ako se to pokaže potrebnim. 'S obzirom na uspjeh sinoćnje operacije, sada smatra da to vjerojatno više neće biti potrebno', istaknuo je.

Kroz pitanja novinara spomenuo je i kolumbijskog predsjednika Gustava Petra. 'Mora paziti što radi', istaknuo je ranije, a sada potvrdio da stoji iza te svoje izjave. 'Proizvode kokain. Šalju ga u Sjedinjene Američke Države. Zato mora paziti što radi', rekao je Trump. Novinari su odmah upitali i za čelnika komunističke Kube Miguela Díaza-Canela i je li ta poruka upućena i njemu. 'Kuba je nešto o čemu ćemo na kraju govoriti jer je Kuba trenutačno propala država', rekao je i dodao 'u tom je smislu vrlo slično jer želimo pomoći ljudima na Kubi, ali želimo pomoći i ljudima koji su bili prisiljeni napustiti Kubu i koji žive u ovoj zemlji.'

Na ovu izjavu nadovezao se i državni tajnik Rubio koji je sin kubanskih izbjeglica. 'Kada predsjednik govori, treba ga shvatiti ozbiljno. Ako bih živio u Havani i bio dio vlade, bio bih zabrinut', rekao je Rubio, javlja BBC.
FOTO Trump je objavio fotografiju uhićenog Madura
Trump: press konferencija o napadu na Venezuelu
1/14

Ključne riječi
Kokain Venezuela Kolumbija Kuba Trump

Komentara 15

Pogledaj Sve
RI
Rimljan
19:59 03.01.2026.

Od svih najuspješniji su psihijatri. Njihovi pacijenti vladaju svijetom

Avatar Zgubider..
Zgubider..
20:23 03.01.2026.

Što kaže Plenković, budemo bojkotirali Svjetsko nogometno prvenstvo u Americi?

ST
starivol
20:22 03.01.2026.

Uglavnom; očekuje se dramatičan porast cijene kokaina u Kaliforniji kao i cijena krumpira na Kubi.Mi smo mirni.Za sada.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!