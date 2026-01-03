Trump označio još dvije države kao iduće mete: 'Moraju se paziti. Jedna proizvodi kokain, a druga je propala država'

Trump se javio na press konferenciji u kojoj je istaknuo ponos na napad SAD-a na Venezuelu. Ovaj čin opravdao je željom za mirom u Venezueli i činjenicom da su oni najveći izvoznici narkotika. 'Narodu Venezuele želimo mir', rekao je i dodao da je Maduro kriminalac i vođa kartela.

'Nijedna nacija na svijetu nije mogla postići ono što je Amerika postigla', pohvalio se on i dodao da su svi venezuelski vojni kapaciteti bili onesposobljeni u napadu. Potvrdio je da se Maduro i njegova supruga 'sada suočavaju s američkom pravdom', dodajući da su optuženi zbog 'kampanje smrtonosnog narkoterorizma' protiv SAD-a i njegovih građana. Rekao je da će 'odsad SAD voditi Venezuelu sve dok ne dođe vrijeme kada možemo provesti sigurnu, pravilnu i razboritu tranziciju vlasti'. O tome više možete pročitati ovdje. Osim navedenog, dodao je i da su Sjedinjene Američke države spremne povesti i drugi napad, ako se to pokaže potrebnim. 'S obzirom na uspjeh sinoćnje operacije, sada smatra da to vjerojatno više neće biti potrebno', istaknuo je.

Kroz pitanja novinara spomenuo je i kolumbijskog predsjednika Gustava Petra. 'Mora paziti što radi', istaknuo je ranije, a sada potvrdio da stoji iza te svoje izjave. 'Proizvode kokain. Šalju ga u Sjedinjene Američke Države. Zato mora paziti što radi', rekao je Trump. Novinari su odmah upitali i za čelnika komunističke Kube Miguela Díaza-Canela i je li ta poruka upućena i njemu. 'Kuba je nešto o čemu ćemo na kraju govoriti jer je Kuba trenutačno propala država', rekao je i dodao 'u tom je smislu vrlo slično jer želimo pomoći ljudima na Kubi, ali želimo pomoći i ljudima koji su bili prisiljeni napustiti Kubu i koji žive u ovoj zemlji.'

Na ovu izjavu nadovezao se i državni tajnik Rubio koji je sin kubanskih izbjeglica. 'Kada predsjednik govori, treba ga shvatiti ozbiljno. Ako bih živio u Havani i bio dio vlade, bio bih zabrinut', rekao je Rubio, javlja BBC.