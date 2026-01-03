Naši Portali
Žene koje ovo rade tijekom seksa najvjerojatnije će biti nevjerne

shutterstock
VL
Autor
Veečrnji.hr
03.01.2026.
u 20:15

Znanstvenici su istraživanje proveli na grupi od 130 žena i 121 muškarcu koji su bili u heteroseksualnim vezama.

Da žene glume orgazam nije ništa nepoznato, no znanstvenici su sada došli do novih saznanja kojima su povezali glumu u krevetu s vjernošću. Istraživanje je, naime, pokazalo da će žene koje često glume orgazam najvjerojatnije biti nevjerne svome partneru. Dosad nije bilo povezanosti između varanja i lažnog orgazma, no studija je pokazala kako su te dvije stvari itekako povezane.

Znanstvenici su istraživanje proveli na grupi od 130 žena i 121 muškarcu koji su bili u heteroseksualnim vezama. Žene su ispitivali koliko su intenzivni i česti njihovi orgazmi, dok su muškarce pitali koliko često svojoj djevojci priušte orgazam. Djevojke su također upitane jesu li ikad prevarile partnera te postoji li mogućnost da to učine u budućnosti.

'Lažni orgazmi povezani su sa ženskom nevjerom i smanjenim zadovoljstvom muškaraca', napisali su autori istraživanja 'Human Female Orgasm As Evolved Signal'. 
