Sem je jedini klub u Hrvatskoj koji organzira natjecanja u svim konjičkim disciplinama

Sportski konjički klub Sem jedini je klub, u okviru djelovanja Hrvatskog konjičkog saveza koji broji preko 70 klubova, koji je organizirao natjecanja u svim konjičkim disciplinama koje su zastupljene u Savezu – prepone, dresura, eventing, endurance, zaprege.

Klub je bio organizator državnih prvenstava u dresuri, te finala Croatia kupova u daljinskom jahanju. Prvi su doveli daljinsko jahanje na zagrebački hipodrom. Godinama je klub organizirao natjecanja gdje bi startna i ciljna linija bile upravo na Hipodromu, a dužina staza dosezale bi do Nove bolnice i donjeg dijela Bundeka prema Sisku.

To je bila prava atrakcija za natjecatelje i gledatelje. Osim toga, klub je organizirao military, svestranu upotrebljivost konja, eventing natjecanje. Prvog dana bila bi dresura, drugog dana staza s preprekama i treći dan preskakanje prepona u parkuru.

Za te potrebe izgradili su stazu na Hipodromu koja je uklonjena nakon predzadnjeg koncerta. Godine 2021. organizirano je Balkansko prvenstvo u zapregama, u predivnom ambijentu zagrebačkog hipodroma, također s programima – zaprega, dresure i čunjeva što je bilo veličanstveno za goste i natjecatelje iz 13 Balkanskih zemalja.

Glavna perjanica kluba, koja je godinama jahala i postizala sjajne rezultate u preponskom jahanju, je Danijela Flaško. Ona se nakon nekoliko godina izbivanja i pripadnosti drugom klubu, 2026. vratila u Sem.

Danijela je vrhunska jahačica, pobjednica državnih prvenstava, finalistica Croatia kupova, članica hrvatske preponske reprezentacije na Balkanskim prvenstvima i Svjetskim kupovima.

U endurance disciplini natjecale su se i uspješno djeluju i sada u raznim vidovima razvoja Ivona Gođevec i Iva Bernik. Osoba koja vrlo aktivno sudjeluje u animaciji ljudi za bavljenje konjičkim sportom i sam je sudionik procesa treniranja i natjecanja u preponskom i dresurnom jahanju je Saša Napan.

U 2026. godini klub ima u planu u Zagrebu organizirati dva natjecanja u dresuri i tri u preponskom jahanju. Zatim endurance natjecanje u Čazmi i dva preponska natjecanja u Medulinu, u suradnji s KK Medulin u preponskom dijelu.

S konjičkim klubovima Husar, Bjelovar i s Udrugom Bjelovarski Husari, planira se izgradnja staza za eventing natjecanja. Prostor Bjelovarsko Bilogorske županije, zbog Husarske tradicije veliki je potencijal za endurance i eventing natjecanja, ali i zbog baze jahača i konja.

Klubu Sem će ti klubovi i Udruga pomoći u realizaciji navedenih projekata kao i Branko Kovačić, Josip Trogrlić, Boško Milojević i Senka Budimir. Nije zanemariva ni pomoć tvrtki Janaf dd., Humed Pharma te Zagrebačkog konjičkog saveza.

Treba istaknuti da je navedeni tim te udruge operativno, organizirao Balkansko prvenstvo u daljinskom jahanju u Kukavici 2016. godine što je ocijenjeno kao najkvalitetnije do tog trenutka.

Klub Sem osim glavne discipline preponsko jahanje, maksimalno je posvećen razvoju i implementaciji djelovanja svih ostalih konjičkih disciplina, samostalno ili u suradnji sa svojim sportskim prijateljima i partnerima.