Littler (18) i Gian van Veen (23) u finalu SP-a u pikadu, bore se za 1,15 milijuna eura

Branitelj naslova, Englez Luke Littler, koji će igrati u svom trećem uzastopnom finalu, i Nizozemac Gian van Veen (23) igrat će u završnici Svjetskog prvenstva u pikadu u Londonu.

Prvi favorit, 18-godišnji Littler, brani prošlogodišnji naslov, u četvrtfinalu je lako eliminirao Poljaka Krzysztofa Ratajskog s 5-0, a u polufinalu i 20. igrača svijeta, Engleza Ryana Searlea, sa 6-1.

U drugom polufinalu, Nizozemaa Gian van Veen, koji je prethodno eliminirao prvaka iz 2024. Engleza Lukea Humphriesa, slavio je protiv iskusnog Škota Garya Andersona s 6-3.

Pobjednik finala dobit će novčanu nagradu od 1.15 milijuna eura. Nagradni fond iznosi 5,75 milijuna eura, dvostruko više nego prošle godine, a gubitnik u finalu dobit će 460.000 eura kao utješnu nagradu.