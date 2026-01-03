Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 56
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
FOTO/VIDEO Trump potvrdio 'napad velikih razmjera'. 'Maduro i supruga su zarobljeni i prebačeni van države'
FOTO Ovako izgleda nebo iznad Venezuele nakon što su eksplozije pogodile glavni grad
Noćna akcija SAD-a: Evo kako su specijalci uhvatili Madura i odveli na tajnu lokaciju
Poslušaj
Prijavi grešku
VEČERAS SPEKTAKL

Littler (18) i Gian van Veen (23) u finalu SP-a u pikadu, bore se za 1,15 milijuna eura

Luke Littler
Tom Dulat/Getty Images
VL
Autor
Hina
03.01.2026.
u 10:45

Pobjednik finala dobit će novčanu nagradu od 1.15 milijuna eura. Nagradni fond iznosi 5,75 milijuna eura, dvostruko više nego prošle godine, a gubitnik u finalu dobit će 460.000 eura kao utješnu nagradu.

Branitelj naslova, Englez Luke Littler, koji će igrati u svom trećem uzastopnom finalu, i Nizozemac Gian van Veen (23) igrat će u završnici Svjetskog prvenstva u pikadu u Londonu. 

Prvi favorit, 18-godišnji Littler, brani prošlogodišnji naslov, u četvrtfinalu je lako eliminirao Poljaka Krzysztofa Ratajskog s 5-0, a u polufinalu i 20. igrača svijeta, Engleza Ryana Searlea, sa 6-1.

U drugom polufinalu, Nizozemaa Gian van Veen, koji je prethodno eliminirao prvaka iz 2024. Engleza Lukea Humphriesa, slavio je protiv iskusnog Škota Garya Andersona s 6-3.

Pobjednik finala dobit će novčanu nagradu od 1.15 milijuna eura. Nagradni fond iznosi 5,75 milijuna eura, dvostruko više nego prošle godine, a gubitnik u finalu dobit će 460.000 eura kao utješnu nagradu.
Ključne riječi
Luke Littler Pikado

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!