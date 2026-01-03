Tko jamči da Thompson sutra neće tražiti rušenje vlasti i u državi?

Što će se sve u Hrvatskoj događati u sljedećih 365 dana, ne bi se bolje vidjelo iz dlana Andreja Plenkovića, kad bi predsjednik Vlade otvorio svoju desnicu, koliko iz najave Marka Perkovića da će "srušiti" gradonačelnika Zagreba. Bit će, znači, novih sukoba, ili kako sam reče, "dana i megdana". Paralelna vlast najavljuje radikalne poteze. U demokratskoj državi tako teške riječi ne potežu se bez velikog razloga i bez jakog pravnog i političkog uporišta. Pjevač Thompson nije jedini kojemu ne odgovara kako Tomislav Tomašević upravlja glavnim gradom; ni njegovi politički protivnici nisu se igrali Katona i prijetili da Kartagu treba razoriti. Slavni govornik služio se tom agresivnom frazom u senatu, gdje prijetnja može pristajati. Koncert nije mjesto za političke obračune, ni za politiku uopće; za to postoje stranke, postoji parlament, gdje se, između izbora, ukrštavaju interesi naroda. Na fenomen Thompsona, koji intenzivno traje dulje vrijeme, može se reagirati na dva načina: da ga se shvaća ozbiljno i da mu se daje na političkoj važnosti, ili da ga se ignorira i podcjenjuje politika kojom uspješno pazari staro za novo. Pjevač dobro živi od prodaje ustaških suvenira. Naviknut na pobjede, naučen da ga tetoše i u Banskim dvorima i na Kaptolu, Marko Perković pokazuje se kao loš gubitnik. Tomislav Tomašević postaje žrtva njegove osvetoljubivosti. Obračun s gradonačelnikom Zagreba najavljen je bombastično sa stadiona, uz povoljan komentar vlasti da je to logična reakcija na zabranu Thompsonova koncerta, a prelio se u Arenu, gdje je pjevač s nekoliko petardi izazvao novi požar strasti i opet podijelio Hrvate na veće i manje domoljube. Ako je na Maksimiru bačena kocka, u Areni je prijeđen Rubikon.
Plenkoviću bi se moglo dogoditi da žanje buru poslije vjetra koji je i sam sijao
Repovi 2025. vitlat će nama i u 2026.: Korupcija, femicidi, rastuće nasilje...
Čeka li nas 'novi svjetski poremećaj': Svijet će se razlomiti na četiri zone?
Bitka sa stambenom krizom, stižu li u 2026. priuštiviji stanovi: 'U Hrvatskoj je uočen problem'
Ne uklapam se u gomilu; kada vidim da deset ljudi misli isto, instinktivno bježim od takvih skupina
Težeći velikom, temeljne smo stvari proglasili malima i nevažnima
Život i zdravlje nisu samo sredstva za naše velike ciljeve, već ono životodavno koje sve naše svrhe ispunjava od vrha do dna
Kod nas se ne bira riječ godine, ali zašto ona ne bi bila – nada
Kod nas se ne biraju riječi godine pa imam nekoliko prijedloga. Dron je na prvom mjestu
Tri bebice došle u prvim sekundama Nove 2026. i probudile nadu
Ukoliko vrijedi ona da se po jutru dan poznaje, nadamo se da tri nova života u osvit 2026. godine znače da će nam godina donijeti puno više pozitivnih vijesti i događaja
Regulatori, u 2026. počnite raditi posao zbog kojeg postojite ili će to umjesto vas birači niskih mirovina
Melita Čičak, ravnateljica Uprave za mirovinski sustav, trebala je pregristi jezik prije izjave da prve prave rezultate kapitaliziranog mirovinskog sustava možemo očekivati za – 17 godina
Probajmo živjeti sadašnji trenutak. Točno između snova o slavnoj prošlosti i straha od budućnosti. I to je, iskustveno znam, najteže
Ne postoji sadašnji trenutak. Ne postojim ni ja kao jedinka. Ja sam samo dio tradicije
Trump se u privatnom životu ponaša nekršćanski, a ključna težnja njegova MAGA pokreta je vratiti kršćansku Ameriku
Prošlog tjedna upravni je odbor preimenovao Centar u “Centar Trump-Kennedy”. To je učinjeno bez odobrenja Kongresa, pa stoga nije zakonito. Ipak, “Donald J. Trump” odmah se pojavio iznad Kennedyjeva imena iznad ulaza u zgradu
Borbena ponoćka u Zagrebu i Sinju: Tko su čuvari revolucije u našem malom i velom mistu
35 godina već uporno se gudi o weimarskoj Hrvatskoj. Svako malo netko parafrazira "kad su dolazili po ove ili one ja se nisam bunio...", no nitko ne objašnjava gdje su u Hrvatskoj ti silni odvedeni i izbrisani
Domovinski rat nije ničija, pa ni Thompsonova svojina
Glazbenu pozornicu ponovno je pretvorio u političku kada je neki dan pozvao na smjenu gradonačelnika Tomislava Tomaševića, no pritom je zabranu održavanja jednog koncerta poistovjetio s napadom na simbole iz Domovinskog rata, napadom na Domovinski rat, i naposljetku, napadom na temelje hrvatske države
Međunarodna znanstvena suradnja prkosi ratovima, mogu li i drugi?
Novogodišnji rezimei prigoda su da se podsjetimo da postoji i druga strana medalje. Ona sjajnija, ali, ironično, često i manje vidljiva
Područja koja je Putin okupirao tijekom 2025.: Pokrovsk, Siversk, Trumpov um
Ruski je predsjednik kolonizator koji osvaja i fizički teritorij Ukrajine i umove ljudi s kojima njegova politika ima (ili želi imati) posla, ali za Putina je na kraju 2025. godine najvrednija spoznaja da je osvojio i da tako uspješno kontrolira razmišljanje američkog predsjednika Trumpa o ratu i miru u Ukrajini