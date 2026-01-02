Naši Portali
LOŠE VIJESTI ZA AUSTRIJANCE

Jedna od glavnih konkurentica Zrinke Ljutić doživjela tešku ozljedu, za nju je sezona završena

VL
Autor
Gordan Gabrovec/Hina
02.01.2026.
u 19:14

Austrijanka je trebala biti i snažan austrijski adut u veljači na Olimpijskim igrama Milano-Cortina, ali je njen san o osvajanju novih olimpijskih odličja u petak naprasno prekinut

Svjetska prvakinja u slalomu iz 2021., 28-godišnja Austrijanka Katharina Liensberger, doživjela je u petak tešku ozljedu desnog koljena na treningu veleslaloma na skijalištu St. Michael/Lungau i za nju je ova sezona završena.  Nesretna skijašica je prevezena u kliniku Hochrum, gdje joj je dijagnosticirana fraktura tibijalnog platoa, puknuće meniska i puknuće medijalnog kolateralnog ligamenta te je odmah nakon toga zakazan operativni zahvat.

Liensberger je prošle nedjelje na slalomu u Semmeringu ostvarila svoj najbolji ovosezonski rezultat osvojivši četvrto mjesto te joj je forma bila u uzlaznoj putanji. Ovog vikenda je u trebala nastupiti u obje discipline, veleslalomu i slalomu, na natjecanjima Svjetskog kupa u Kranjskoj Gori.

Austrijanka je trebala biti i snažan austrijski adut u veljači na Olimpijskim igrama Milano-Cortina, ali je njen san o osvajanju novih olimpijskih odličja u petak naprasno prekinut. Liensberger je prije četiri godine na Igrama u Pekingu osvojila srebrnu medalju u slalomu i bila dio pobjedničkog sastava u ekipnoj paralelnoj utrci.

Ovo je kuća koju Luka Modrić želi kupiti, ljudi se ne mogu prestati čuditi kako izgleda
Ključne riječi
Skijanje Zrinka Ljutić katharina liensberger

