Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 5
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
NA 'DOMAĆEM' TERENU

Zrinka Ljutić izvukla startni broj 5 za veleslalom u Kranjskoj Gori

Alpine Skiing: PwC Tremblant World Cup
Eric Bolte/REUTERS
VL
Autor
Gordan Gabrovec/Hina
02.01.2026.
u 22:31

Najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić nosit će startni broj 5 na prvoj utrci za Svjetski kup u 2026., veleslalomu u slovenskoj Kranjskoj Gori, koji je na rasporedu u subotu. Start prve vožnje je predviđen za 10 sati, a druga bi trebala startati u 13 sati

Za Zrinku će to biti peti nastup u veleslalomu u Kranjskoj Gori, gdje je 2023. osvojila svoje prve bodove u Svjetskom kupu u ovoj disciplini, kad je utrku završila na 19. mjestu. Najbolji veleslalomski plasman na slovenskoj postaji Svjetskog kupa ostvarila je prošle godine, kad je osvojila 12. mjesto, a dan poslije je pobijedila u slalomu.

Ljutić je ove sezone osvajala bodove na svih pet održanih veleslaloma, a četiri puta je bila u Top 10. Deseta je bila na otvaranju sezone u Soeldenu, ima dva sedma mjesta (Copper Mountain i Tremblant 2), a najbolja je bila u prvoj od dvije utrke u kanadskom Tremblantu, kad je osvojila drugo mjesto i po drugi put se popela na postolje. Najlošiji plasman je ostvarila na posljednjoj utrci koja je prije tjedan dana održana u austrijskom Semmeringu, kad je osvojila 13. mjesto. Zrinka je peta u redoslijedu za veleslalomski Mali globus sa 198 bodova.

Prije nje će se u subotu stazom Podkoren 3 spustiti četiri skijašice koje se nalaze ispred nje na toj ljestvici. Broj 1 je u petak izvukla treća u tom poretku Švicarka Camille Rast (241 bod), druga će startati prošlogodišnja pobjednica u Kranjskoj Gori Šveđanka Sara Hector (219 bodova), a broj 3 će imati vodeća veleslalomašica u ovoj sezoni Svjetskog kupa s tri pobjede (Soelden, Tremblant 2, Semmering) i 380 bodova Austrijanka Julia Scheib. Broj 4 će nositi Novozelanđanka Alice Robinson koja je u ovoj sezoni ostvarila dvije veleslalomske pobjede (Copper Mountain, Tremblant 1) i ima 292 boda.

U elitnoj skupini su još Amerikanka Paula Moltzan s brojem 6 i Norvežanka Thea Louise Stjernesund, koja će nositi broj 7.

Odmah iza njih će nastupiti najbolja svjetska skijašica, Amerikanka Mikaela Shiffrin, koja ima 22 veleslalomske pobjede u Svjetskom kupu, a dvije od njih je ostvarila i u Kranjskoj Gori (2018. i 2023.). No, već dvije godine nije stajala na pobjedničkom postolju u ovoj disciplini, u kojoj je doživjela ozbiljnu ozljedu prije nešto više od 13 mjeseci.

U nedjelju će u Kranjskoj Gori biti održan i šesti ovosezonski slalom, na kojem će se Zrinki Ljutić ponovno pridružiti i Leona Popović.
Ključne riječi
Kranjska Gora Skijanje Zrinka Ljutic

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!