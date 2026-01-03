Naši Portali
IMOVINA ODUZETA NAKON 2. SVJETSKOG RATA

Daniel Deutsch proziva sutkinju Anu Lovrinov: Sutkinja pokušava sve kako mi se imovina ne bi vratila

Autor
Valentina Wiesner
03.01.2026.
u 11:38

Daniel Deutsch spor vodi zbog upisa u gruntovnicu imovine oduzete njegovoj obitelji nakon Drugog svjetskog rata. Vraćena je, ali se parnica vodi zbog osporavanja upisa

Želimo živjeti u zemlji u kojoj je sudstvo neovisno. U kojoj se ne radi pritisak na suce, ni pravosuđe dok sporovi još traju ili su odluke nepravomoćne. No što ako nije tako? Što ako sudac krši propise i postupa pristrano, a posebno ako je to obrazac ponašanja nekog suca u više sporova? Što građani mogu učiniti, kome se obratiti? Po načinu na koji postupaju u sad već dvije parnice u kojima sudi sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu Ana Lovrinov – mogu se požaliti – "upravi vodovoda". Ili medijima, nakon dugog vaganja štete od iznošenja svoje privatnosti u javnost.

