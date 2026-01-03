Trump je dobio što je želio – ministra s kojim ne morati raspravljati o ispravnosti napada

Od svih likova koje je Donald Trump uveo u američku administraciju "najuvrnutiji" je svakako Pete Hegseth. Ministar obrane, a po novome ministar rata Sjedinjenih Američkih Država, osoba je koja je podigla najviše obrva nakon objave da je upravo on glavni kandidat za civilnog upravitelja američkog obrambenog sektora.



Upravo je Hegseth potpisao uredbu kojom se u Karipsko more šalje USS Gerald R. Ford, najsuvremenije plovilo koje SAD ima, kako bi se pospješila borba protiv krijumčara narkotika. Od početka je bilo vidljivo da to nije prava namjera. Nakon što je pogrešno optužen da je zapovjedio ubojstvo preživjelih s jednog od brodića početkom rujna, zapravo je razotkrio koje su stvarne namjere, a to je korekcija nedjelovanja Bidenove administracije. Iako je izravnu akciju protiv Madura propustila poduzeti i prva Trumpova administracija. – Bidenova administracija preferirala je pristup "dječjih rukavica", dopuštajući milijunima ljudi, uključujući opasne kartele i neprovjerene Afganistance, da preplave naše zajednice drogom i nasiljem, rekao je ministar obrane Pete Hegseth u objavi na X-u 29. studenog. Napadnuto je ukupno najmanje 35 brodova koji su plovili međunarodnim vodama, a poginulo najmanje 115 ljudi – mnogi od njih Venezuelanci.