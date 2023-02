Zrinka Ljutić izletjela sa staze: Vidim da moram još puno raditi i učiti. Dala sam sve od sebe

Izjave hrvatskih skijaških reprezentativki nakon današnjeg slaloma na Svjetskom prvenstvu u Meribelu, gdje je Leona Popović osvojila 17. mjesto, a Zrinka Ljutić je zbog pogreške u drugoj vožnji ostala bez plasmana.

Leona Popović rekla je nakon utrke:

- Nažalost, danas nisam uspjela pokazati svoje dobre dvije vožnje. Dala sam sve od sebe, no, nažalost, takav je dan. Ni Zrinka nije završila drugu utrku. Izgleda da nije naš dan. No, nema veze, idemo dalje, idemo trenirati i pripremati se za sljedeću utrku u Areu.

Zrinka Ljutić izletjela je sa staze:

- Dala sam sve od sebe. Možda sam malo prejako krenula. Jednostavno, prvo sam prejako stisnula i počelo me izbacivati. Izbacilo me i nisam stigla do sljedećih vrata. U prvoj vožnji sam išla previše na sigurno, tako da sam probala to nadoknaditi. Nije prošlo, ali nema veze. Ima još utrka. Vidim da moram još puno raditi, puno učiti i bolje da se primim posla.