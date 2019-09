Znate li razliku između jogurta i Srbije? Američki bloger udario Srbe što je niže mogao

Kevin Clancy, bloger i voditelj podcasta poznate američke sportske stranice Barstool, tip poznat kao neumorni trol koji ne bira riječi i način kada želi na sebe skrnuti pozornost, nastavio se žestoko svađati sa Srbima na Twitteru.

Podsjetimo, tek što je Srbija pobijedila SAD 94:89 u razigravanju za poredak od petoga do osmoga mjesta na Svjetskome košarkaškom prvenstvu u Kini, Clancy je na spomenutoj društvenoj mreži u zajedljivu stilu upitao: "Izgubili smo od Srbije u košarci?? Imaju li uopće u Srbiji hrane?"

To je isprovociralo opći rat uvredama na njegovu profilu, međutim, Clancy ne samo da se u međuvremenu nije ohladio, već je u noći s petka na subotu objavio sljedeći tvit:

- Znate li koja je razlika između jogurta i Srba? Jogurt nije odgovoran za genocidno ponašanje i Prvi svjetski rat - napisao je Clancy, što je izazvalo daljnju burnu prepirku u komentarima.

What’s the difference between yogurt and Serbians? Yogurt isn’t responsible for genocidal behavior and World War 1 https://t.co/2DLZ1sKjZp