Amerikanac provocirao i ismijao Srbe, na Twitteru zatim nastao opći kaos

Kevin Clancy, bloger i voditelj podcasta poznate američke sportske stranice Barstool, tip kojeg bi Zdravko Mamić najvjerojatnije opisao kao mučkog provokatora jer je čovjek doista neumorni trol, uspio je isprovocirati Srbe i započeti sveopći kaos na Twitteru.

Naime, tek što je Srbija pobijedila SAD u razigravanju za poredak od petog do osmoga mjesta na Svjetskom košarkaškom prvenstvu u Kini, Clancy je na spomenutoj društvenoj mreži u zajedljivu stilu upitao: Izgubili smo od Srbije u košarci?? Imaju li uopće u Srbiji hrane?

Njegova je objava odmah digla na noge srbijanske tviteraše, a šamaranje raznim uvredama nastavilo se sve do ovih sati. Gnjevni Srbi su Clancyju više puta spomenuli majku i zaprijetili, ali ne samo da Amerikanac nije odustao, već je Srbe nastavio provocirati sljedećim objavama:

- Nisam znao da u Srbiji imaju internet - napisao je, pa dodao u jednoj od kasnijih objava kako nije imao pojma da je Srbija država. Gle čuda, u raspravi je spomenut i Nikola Tesla, a posebno je mjesto dobio Gavrilo Princip:

- U redu, ispričavam se Srbima. Trebao sam se ophoditi s više poštovanja prema narodu koji je započeo Prvi svjetski rat. E neka ste vi ubili Franju Ferdinanda, 16 milijuna mrtvih. Krasno - napisao je Clancy.

Potom se u raspravu uključio i neki tviteraš iz Bosne i Hercegovine koji je Srbe optužio da su pokrali i prisvojili sve recepte, a Clancy je jutros završio u srbijanskim medijima, što znači da na njegovu profilu ni narednih sati neće biti mira.

We lost to Serbia in basketball?? Do they even have food in Serbia? https://t.co/iZNhmzkr9w — KFC (@KFCBarstool) September 12, 2019

Many Serbians keep telling there there are too many GMOs in my burger, and they keep mentioning Nikola Tesla. A) that’s what makes my burger taste great B) the guy who lost to Edison despite doing all the work and inventing? Lol. Serbia land of bad burgers and foolish inventors! https://t.co/Qr92fgShgt — KFC (@KFCBarstool) September 12, 2019

My favorite part about the KFC vs Serbia feud (other than the fact that there IS a KFC vs Serbia feud) is that they are replying to my tweet with pics of all the food they have. And they are getting RTs and Likes! Everyone very proud they are proving they do, in fact, have food pic.twitter.com/eGQKixqaDU — KFC (@KFCBarstool) September 12, 2019

Ok ok ok. I’d like to apologize to Serbia. I should be more respectful of the people that started World War 1. Way to assassinate archduke Ferdinand, you assholes! The place was a powder keg! Last thing they needed was you dicks assassinating ppl!



16 million ppl dead. Real nice — KFC (@KFCBarstool) September 12, 2019