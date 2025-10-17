Zlatni Josip: Da nisam zaposlenik Hrvatske vojske, ničeg ovog ne bi bilo

Hrvatski strijelac Josip Glasnović novi je svjetski prvak u trapu, čime je popunio kolekciju zlatnih medalja na svim velikim natjecanjima i začinio sjajan dan za hrvatsku reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu u gađanju letećih meta u Ateni.

Pojedinačnom finalu je u jutarnjem dijelu programa prethodila zadnja serija kvalifikacija, u kojoj je Anton Glasnović izjednačio svjetski rekord sa svih 125 pogodaka, a njegov brat Josip je bio drugi sa 124 pogođene mete.

Uz braću Glasnović nastupio je i Giovanni Cernogoraz te zauzeo 18. mjesto sa 119 pogodaka. No, Hrvatska je s ukupno 368 pogodaka osvojila momčadsko zlato.

- Baš nam je nedostajalo to ekipno svjetsko zlato. Bili smo toliko dobri da smo pomeli konkurenciju,. Nitko nam nije bio ni blizu. Da idemo prema ekipnom zlatu vidjelo se već nakon prvog dana kvalifikacija gdje smo Anton i ja dobro povukli, a Giovanni nas je solidno pratio – rekao je Josip Glasnović

U pojedinačnom finalu je malo nedostajalo da u Hrvatsku stignu još dvije medalje. Anton Glasnović je, naime, osvojio četvrto mjesto s 26 pogodaka u sedam serija, u kojima je imao čak devet promašaja.

U prvih pet serija braća Glasnović su s po 20 pogodaka bila na diobi drugog mjesta s Indijcem Zoravarom Singhom Sandhuom, a vodio je mladi Španjolac Andres Garcia s dva pogotka više.

Prvi je u finalu otpao Amerikanac William Hinton, a nakon njega Francuz Antonin Desert. Nažalost, sljedeći je bio Anton Glasnović.

Na vatrenoj crti su ostala trojica: Josip Glasnović i Indijac Sandhu imali su po 29 pogodaka, a Garcia jedan manje.

U osmoj seriji Josip je pogodio svih pet meta, baš kao i Garcia, a Indijac osebujnog stila je imao tri promašaja pa mu je pripalo brončano odličje.

Preostao je još hrvatsko-španjolski obračun za zlato u završne dvije serije. Olimpijski pobjednik iz Rija 2016. ostao je nepogrešiv do kraja natjecanja, a Garcia je već u devetoj seriji imao tri promašaja pa je zadnjih pet meta bila samo formalnost.

Josip Glasnović je postao svjetski prvak s 44 pogotka (od 50 meta) u finalu, a Španjolac je ostao na 39.

- Vrlo sam emotivan. Naporno sam trenirao i pripremao se za ovo prvenstvo. U kvalifikacijama sam imao samo jedna promašaj. Bio sam spreman. Jako sam sretan što sada imam sve zlatne medalje.

Svoju priliku u finalu vidio sam odmah nakon prve serije. Onda je krenulo. Kada sam došao do bronce, laknulo mi je. Znao sam da imam medalju. Ali, nisam se zadovoljio s trećim mjestom, bi sam sto posto koncentriran do kraja – istaknuo je Josip.

Sigurno ste očekivali i brata na postolju?

- Iskreno jesam. Ne znam što mu se dogodilo da je u finalu imao tako velik broj promašaja. Nismo još stigli analizirati finale.

Kakva je bila streljana u Ateni?

- Prvi put sam na njoj gađao. Malo nas je kiša ometala. Da, netko bi rekao da je u Grčkoj toplo bez obzira na listopad, al eto nije.

Zlatu iz Rija i s Europskog prvenstva u Suhlu 2013. dodao je i svjetsko pojedinačno najsjajnije odličje, samo nekoliko sati nakon što je popunio i kolekciju momčadskih zlatnih medalja.

Sad imam komplet zlatnih pojedinačnih i ekipnih medalja. Ništa, sad idemo sve od početka pa dokle stignem.

Kakvi su daljnji planovi?

Imam još finale Svjetskog kupa a onda zasluženi odmor. Sezona je bila duga i naporna – dodao je Josip.

I dalje ste u vojsci?

Da, pričuvni sastav. Da negdje drugdje radim ne bi stigao trenirati i ne bi bio ovako dobar. Bez zaposlenja u vojsci ništa ne bi od ovoga bilo – rekao je Josip.

Nekada ranije tata Franjo bi za svaku medalju okrenuo nekoliko janjaca?

- Ne znam, ništa nije najavio. Malo se pritajio – zaključio je Josip.