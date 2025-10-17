U 20 dana Dinamo se bori za euforiju, ali može pasti i u depresiju

Iako je kalendarska jesen odavno na sceni, a ona klimatološka još je starija, za nogometaše Dinama pravi jesenski ispiti kreću od ove subote i derbija s Osijekom.

Ima onih koji će riječ derbi izreći s podsmjehom jer Dinamo je vodeći, a Osijek pretposljednji. No, taj Osijek namučio je plave u prvom kolu bez obzira na 2:0 pobjedu maksimirske momčadi, imao je lijepe prilike i mogao je tu utakmicu poslati u drugi smjer.

Imao je Osijek takvih oscilacija, neke je od utakmica odigrao jako dobro, u nekima je imao dobe dionice, ali i padove i zapravo je jedinu baš lošu utakmicu odigrao prije ove reprezentativne stanke kada ga je nadigrao i pobijedio Slaven Belupo.

Dinamo je već dobio dva šamara u Maksimiru, prvo od Gorice, pa onda i od Lokomotive, a ne može se baš tvrditi da dečki iz Turopolja i oni s Kajzerice igraju bolje od Osijeka. Dakle, opomena za Dinamo je tu i vjerujemo da su ju shvatili. Jer, sad plavima slijedi jako težak period do nove reprezentativne stanke. U 20 dana Dinamo će odigrati šest utakmica i u njima ima priliku napraviti velike stvari, može u tim susretima napraviti važne korake u HNL-u i zadržati svoje prvo mjesto, možda i napraviti bodovnu razliku, ali svaki gubitak bodova plave bi sigurno unazadio u tim planovima.

Uz to, nakon dvije pobjede u Europskoj ligi i prvog mjesta u konkurenciji 36 klubova, ima priliku napraviti značajno približavanje nokaut fazi tog natjecanja, pa čak i doći nadomak plasmanu među osam najboljih i izbjeći jedno međukolo.

U Europskoj ligi već u četvrtak gostuju u Švedskoj, Malmö je trenutačno posljednji u ovom natjecanju bez osvojenog boda, a kasnije u Maksimir dolazi Celta Vigo koja je 13. s tri boda.

Vidjet ćemo kako će za sve te utakmice svoju momčad slagati trener plavih Mario Kovačević, znamo da i on dobro zna ovaj raspored plavih u 20 dana koji su pred njim:

18. listopada: Dinamo – Osijek

23. listopada: Malmö – Dinamo

26. listopada: Vukovar – Dinamo

1. studenog: Dinamo – Rijeka

6. studenog: Dinamo – Celta Vigo

9. studenog: Istra 1961 – Dinamo.