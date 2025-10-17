Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 212
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
Ludi ritam

U 20 dana Dinamo se bori za euforiju, ali može pasti i u depresiju

Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/4
Autor
Robert Junaci
17.10.2025.
u 21:16

Od utakmice s Osijekom (subota 18 sati) do gostovanja u Puli momčad Marija Kovačevića odigrat će šest utakmica

Iako je kalendarska jesen odavno na sceni, a ona klimatološka još je starija, za nogometaše Dinama pravi jesenski ispiti kreću od ove subote i derbija s Osijekom.

Ima onih koji će riječ derbi izreći s podsmjehom jer Dinamo je vodeći, a Osijek pretposljednji. No, taj Osijek namučio je plave u prvom kolu bez obzira na 2:0 pobjedu maksimirske momčadi, imao je lijepe prilike i mogao je tu utakmicu poslati u drugi smjer. 

Imao je Osijek takvih oscilacija, neke je od utakmica odigrao jako dobro, u nekima je imao dobe dionice, ali i padove i zapravo je jedinu baš lošu utakmicu odigrao prije ove reprezentativne stanke kada ga je nadigrao i pobijedio Slaven Belupo.

Dinamo je već dobio dva šamara u Maksimiru, prvo od Gorice, pa onda i od Lokomotive, a ne može se baš tvrditi da dečki iz Turopolja i oni s Kajzerice igraju bolje od Osijeka. Dakle, opomena za Dinamo je tu i vjerujemo da su ju shvatili. Jer, sad plavima slijedi jako težak period do nove reprezentativne stanke. U 20 dana Dinamo će odigrati šest utakmica i u njima ima priliku napraviti velike stvari, može u tim susretima napraviti važne korake u HNL-u i zadržati svoje prvo mjesto, možda i napraviti bodovnu razliku, ali svaki gubitak bodova plave bi sigurno unazadio u tim planovima. 

Uz to, nakon dvije pobjede u Europskoj ligi i prvog mjesta u konkurenciji 36 klubova, ima priliku napraviti značajno približavanje nokaut fazi tog natjecanja, pa čak i doći nadomak plasmanu među osam najboljih i izbjeći jedno međukolo. 

U Europskoj ligi već u četvrtak gostuju u Švedskoj, Malmö je trenutačno posljednji u ovom natjecanju bez osvojenog boda, a kasnije u Maksimir dolazi Celta Vigo koja je 13. s tri boda.

Vidjet ćemo kako će za sve te utakmice svoju momčad slagati trener plavih Mario Kovačević, znamo da i on dobro zna ovaj raspored plavih u 20 dana koji su pred njim:

18. listopada: Dinamo – Osijek
23. listopada: Malmö – Dinamo
26. listopada: Vukovar – Dinamo
1. studenog: Dinamo – Rijeka
6. studenog: Dinamo – Celta Vigo
9. studenog: Istra 1961 – Dinamo.
Ključne riječi
Europska liga HNL Osijek Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još