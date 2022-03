Zlatko Dalić: To me baš razočaralo i rastužilo me

Izbornik Zlatko Dalić i u nedjelju je vrtio film posljednje minute susreta sa Slovencima.

- Samo mi je žao primljenoga pogotka u zadnjoj minuti iz prekida. Imali smo opomenu dvije minute prije pogotka, korner koji je bio opasan, a nismo dobro reagirali, i odmah dolazi idući korner i primimo gol. Već u početnoj formaciji nismo dobro stajali, stvorila se rupa, gdje je igrač dobio krasan centaršut i zabio gol. Opet nam se to dogodilo, ali bolje sad nego kasnije. Ali, to me baš razočaralo, rastužilo me. Nismo zaslužili 1:1. Igrali smo dobro, pogotovo nakon prvih 20-tak minuti, kada smo se bili skupili, suzili, noge su bile krute, teške, nije bilo pasa, nije bilo dubine, ali smo nakon toga uspjeli složiti formaciju. Na treningu je to izgledalo mnogo bolje, mirnije, opuštenije, kvalitetnije, malo su bili pod grčem neki igrači, ali sve u svemu – dobro.

Prekidi?

- Nisu napali loptu, nisu se dobro postavili, jer da su oni stajali u svome prostoru, ne bi im igrač došao tu i tako neometan skočio i dao gol. E to je ta koncentracija, i malo je bio problem što mi bili promijenili šestoricu igrača, promijenio se raspored, i nismo to pohvatali.

Hrvatska je sve svoje probleme riješila prije četiri mjeseca. Mi smo mirni, spokojni, i sada igrače moramo provjeriti. To je moj posao, i moga stožera i to je šansa sada. Više je nećemo imati. Poslije je Liga nacija, natjecateljska utakmica, više nema potpitanja. Zato ćemo dati šansu svim igračima. Rekao sam im: Dečki, na vama je sve. Nitko neće biti zakinut. O onome no što vi pokažete ovisi hoćete li ili nećete biti tu.

Branit ću Ivušić, Sosa ima bolove, i on me iznenadio, jer nije govorio o ozljedi. Želio je biti tu, pokušavao je, mučio se, ali nećemo ga forsirati. Želimo da se spreman vrati u klub. Stoperi e biti Škorić, Vida i Ćapeta-Car, lijevi bok Bariši desni bok Juranović, iako mu je druga utakmica, u vezi Moro, Pašalić i Majer, naprijed Vlašić i Livaja.

Dvojba je desni bok, imamo neku ideju, ali bolje da ne kažem jer ćete odmah od toga praviti dramu - rekao je Dalić.

Ždrijeb?

- Šesto svjetsko prvenstvo. Dvije medalje. Tko to ima? A mi to podcjenjujemo. Samo se toga držite, i to je ono što je fascinantno Naravno da bih volio da nam suparnik bude Katar, iako nikoga ne podcjenjujemo. Naš cilj je proći skupinu,. Napraviti taj prvi korak. Dolaze najbolje svjetske reprezentacije, ali zaista vjerujem u našu reprezentaciju. Neću govoriti o višim ciljevima, tako smo išli u Rusiji, korak po korak.