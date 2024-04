Zlatko Dalić je tražio da se promijeni termin finala Kupa, otkriveno zbog čega

Povjerenstvo za natjecanje Hrvatskog nogometnog kupa potvrdilo je na osnovu pismenih suglasnosti klubova sudionika finalnih utakmica novi termin odigravanja uzvratne utakmice finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa te će se ista odigrati u srijedu, 22. svibnja 2024. godine.

Prema odredbama Uputa za odigravanje završnog dijela natjecanja za Hrvatski nogometni kup (točka X.) utvrđuje se raspored odigravanja finalnih utakmica:

Prva utakmica: srijeda, 15. svibnja 2024. u Zagrebu (Stadion Maksimir) GNK DINAMO - HNK RIJEKA

Uzvratna utakmica: srijeda, 22. svibnja 2024. u Rijeci (Stadion HNK Rijeka) HNK RIJEKA - GNK DINAMO

Satnice početaka utakmica odredit će se nakon dogovora s ugovornim partnerom za TV prava, objavio je Hrvatski nogometni savez.

Doznalo se i da je promjenu utjecao izbornik Zlatko Dalić, otkrio je to i na današnjoj presici trener Rijeke Željko Sopić koji je najavljivao Jadranski derbi protiv Hajduka.

- Gospodin Dalić je zamolio da nema smisla da pripreme započnu 26., a da mi igramo Kup 30. svibnja. Pričao sam s Jakirovićem, on bi bio sretniji da igramo 7. i 22.. Ne zbog mene, to bi više odgovoralo izborniku, bolje bi bilo da igrači iz HNL-a koji dolaze ne imaju pet utakmica u kratkom periodu, ali to je moje mišljenje. Ljudi iz HNS-a su napravili takav kalendar i baš nikakav problem nemam s tim - rekao je Sopić.

Podsjetimo, Hrvatska nogometna reprezentacija okuplja se u Rijeci 26. svibnja, a tamo će potom protiv Sjeverne Makedonije odigrati prijateljsku utakmicu pred nastup na Euru u Njemačkoj. Da je uzvrat finala Kupa ostao na 30. svibnja, izbornik Dalić bio bi u velikim problemima jer bi vatreni morali mijenjati mjesto okupljanja. Ovako će svi igrači odigrati zadnje kolo svojih nacionalnih prvenstava u vikendu 25. svibnja i odmah potom doći izborniku na raspolaganje.

Hrvatska reprezentacija će prije početka natjecanja u Njemačkoj odigrati još dvije prijateljske utakmice: 3. lipnja sa Sjevernom Makedonijom u Rijeci, te 8. lipnja s Portugalom u Lisabonu. Već 9. lipnja vatreni će doletjeti u Njemačku, te će pripreme nastaviti u svojoj bazi u Neurupinnu. Posjetimo i na raspored utakmica na Europskom prvenstvu: 15. lipnja Hrvatska – Španjolska u Berlinu, 19. lipnja Hrvatska – Albanija u Hamburgu, 24. lipnja Hrvatska – Italija u Leipzigu.