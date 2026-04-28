Dinamo ima drugog najskupljeg igrača u regiji, a samo ova trojica vrijede preko 30 milijuna eura

Međunarodni centar za sportske studije (CIES) jedna je od najuglednijih stranica kada je u pitanju statistika u nogometu ili praćenje cijena igrača. Sada su si zadali zadatak odrediti deset igrača iz elitnih rangova hrvatskog i srpskog nogometa koji su najvrjedniji na tržištu. U oči prvo upada što čak sedmorica igrača dolaze iz srpske lige, a samo tri iz hrvatske i to sva tri iz istog kluba.
U CIES-u smatraju kako je najvrjedniji igrač Dinama njegov prvi strijelac Dion Drena Beljo koji je ukupno ove sezone zabio 36 golova u 43 utakmice od čega 29 samo u HNL-u. Njegova vrijednost procjenjena je na 16.1 milijun eura što ga čini drugim najskupljim igračem u regiji. Skuplji od njega je samo Vaslije Kostov, 17-godišnji ofenzivni veznjak iz Crvene Zvezde procijenjen na 23.2 milijuna eura.
Sergi Dominguez drugi je najskuplji igrač Dinama i ukupno treći na ovoj ljestvici s vrijednosti od 10.5 milijuna eura. Za njega je ozbiljan interes pokazao talijanski Lazio te su Rimljani spremni platiti deset milijuna eura za njega. Matteo Perez-Vinlof procijenjen je na 5.92 milijuna eura što ga čini desetim najskupljim igračem u regiji.
Top estimated transfer values, 🇭🇷 & 🇷🇸 top divisions 💵— CIES Football Obs (@CIES_Football) April 28, 2026
🥇 #VasilijeKostov 🇷🇸 €23.2m
🥈 #DionBeljo 🇭🇷 €16.1m
🥉 #SergiDominguez 🇪🇸 €10.5m#Owusu 🇬🇭 #Simic 🇷🇸 #Kostic 🇲🇪 #Ugresic 🇷🇸 #Novicic 🇷🇸 #Dragojevic 🇷🇸 #PerezVinlof 🇸🇪
Svi ostali igrači na listi dolaze iz srpskih klubova Partizana i Zvezde. Treba dodati kako se ove cijene uvelike razlikuju od onih na Transfermarktu koji još nije obnovio cijene nove cijene igrača s ovih prostora. Beljo po toj stranici vrijedi četiri milijuna eura, a Dominguez i Vinlof svaki po 2.5 milijuna.