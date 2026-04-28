Legenda Cityja ovog ljeta napustit će klub nakon deset godina

Engleski 31-godišnji reprezentativni branič John Stones napustit će Manchester City na kraju sezone, nakon što je proteklih deset godina proveo na Etihadu, potvrdio je klub u utorak.
Stones je bio jedan od prvih igrača koje je Pep Guardiola 2016. doveo u Manchester City i od tada je skupio gotovo 300 nastupa i pomogao klubu u osvajanju 19 velikih trofeja, među kojima se ističe šest naslova prvaka Engleske i trijumf u Ligi prvaka 2023.
Engleski reprezentativac je u ovoj sezoni zbog ozljeda nastupio u samo 16 utakmica.
Stones je drugi "veteran" Manchester Cityja koji je najavio odlazak iz kluba, nakon što je to prije njega učinio i Portugalac Bernardo Silva.
