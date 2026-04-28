SLIJEDI OPROŠTAJ

Legenda Cityja ovog ljeta napustit će klub nakon deset godina

FA Cup - Fifth Round - Newcastle United v Manchester City
Scott Heppell/REUTERS
VL
Autor
Hina
28.04.2026.
u 20:13

Engleski reprezentativac je u ovoj sezoni zbog ozljeda nastupio u samo 16 utakmica

Engleski 31-godišnji reprezentativni branič John Stones napustit će Manchester City na kraju sezone, nakon što je proteklih deset godina proveo na Etihadu, potvrdio je klub u utorak.

Stones je bio jedan od prvih igrača koje je Pep Guardiola 2016. doveo u Manchester City i od tada je skupio gotovo 300 nastupa i pomogao klubu u osvajanju 19 velikih trofeja, među kojima se ističe šest naslova prvaka Engleske i trijumf u Ligi prvaka 2023.

Šok u Milanu: Klupska sezona završena za Luku Modrića, evo što će biti sa svjetskim prvenstvom!

Engleski reprezentativac je u ovoj sezoni zbog ozljeda nastupio u samo 16 utakmica.

Stones je drugi "veteran" Manchester Cityja koji je najavio odlazak iz kluba, nakon što je to prije njega učinio i Portugalac Bernardo Silva.
