Odlične vijesti za HSV: Vušković se vrača treninzima, evo kada bi mogao zaigrati

Hrvatski nogometni reprezentativac Luka Vušković van stroja je još od osmog travnja. Tada je zadobio kontuziju koljena s podljevom koja mu je stvarala brojne probleme i onemogučavala mu normalan trening pa posljedično tome nije ni igrao za klub od četvrtog travnja i utakmicom s Augsburgom. Treneru Merlinu Polzinu stigle su dobre vijesti jer Vušković se vraća treninzima.

Još ne trenira s momčadi već individualno s rehabilitacijskim trenerom Sebastianom Capelom. S njim je odradio odvojen trening s loptom, a cijelo vrijeme nosio je kineziološku traku na koljenu. To se i dalje smatra značajnim napretkom u njegovom oporavku te se u klubu nadaju kako bi se uskoro mogao vratiti na teren, iako je trener Polzin oprezan s Vuškovićevim povratkom u momčad:

- Nadamo se da ćemo moći postupno pojačavati opterećenje. Želimo njegov povratak provesti razumno. I sutra će raditi sa Sebastianom Capelom, a nakon toga ćemo vidjeti kako se situacija razvija. To mi ulijeva samopouzdanje i daje dobar osjećaj jer znam da su bolovi popustili i da on silno želi biti na terenu te je uspio napraviti iduće korake u oporavku. Što to znači za subotu, još ne znam - rekao je.

HSV je izgubio sve tri utakmice koje je Vušković propustio - od Stuttgarta, Werdera i Hoffenheima, a u te tri utakmice primili su čak devet pogodaka što dovoljno govori o značaju hrvatskog braniča za momčad. U subotu im slijedi utakmica protiv Eintrachta iz Frankfura, a nadaju se kako će im i Vušković moći pomoći. Čak i ako ne bude spreman na vrijeme za tu utakmicu, očekuje se da bi zaigrati trebao protiv Freiburga u pretposljednjem kolu 10. svibnja. HSV se nalazi u grčovitoj borbi za ostanak. Nakon 31 kola nalaze se na 15. mjestu s 31 bodom, pet više od zone ispadanja.