DUGO GA NIJE BILO

Odlične vijesti za HSV: Vušković se vrača treninzima, evo kada bi mogao zaigrati

Bundesliga - St. Pauli v Hamburger SV
MARYAM MAJD/REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
28.04.2026.
u 17:39

To se i dalje smatra značajnim napretkom u njegovom oporavku te se u klubu nadaju kako bi se uskoro mogao vratiti na teren, iako je trener Polzin oprezan s Vuškovićevim povratkom u momčad

Hrvatski nogometni reprezentativac Luka Vušković van stroja je još od osmog travnja. Tada je zadobio kontuziju koljena s podljevom koja mu je stvarala brojne probleme i onemogučavala mu normalan trening pa posljedično tome nije ni igrao za klub od četvrtog travnja i utakmicom s Augsburgom. Treneru Merlinu Polzinu stigle su dobre vijesti jer Vušković se vraća treninzima.

Još ne trenira s momčadi već individualno s rehabilitacijskim trenerom Sebastianom Capelom. S njim je odradio odvojen trening s loptom, a cijelo vrijeme nosio je kineziološku traku na koljenu. To se i dalje smatra značajnim napretkom u njegovom oporavku te se u klubu nadaju kako bi se uskoro mogao vratiti na teren, iako je trener Polzin oprezan s Vuškovićevim povratkom u momčad:

Šok u Milanu: Klupska sezona završena za Luku Modrića, evo što će biti sa svjetskim prvenstvom!

- Nadamo se da ćemo moći postupno pojačavati opterećenje. Želimo njegov povratak provesti razumno. I sutra će raditi sa Sebastianom Capelom, a nakon toga ćemo vidjeti kako se situacija razvija. To mi ulijeva samopouzdanje i daje dobar osjećaj jer znam da su bolovi popustili i da on silno želi biti na terenu te je uspio napraviti iduće korake u oporavku. Što to znači za subotu, još ne znam - rekao je.

HSV je izgubio sve tri utakmice koje je Vušković propustio - od Stuttgarta, Werdera i Hoffenheima, a u te tri utakmice primili su čak devet pogodaka što dovoljno govori o značaju hrvatskog braniča za momčad. U subotu im slijedi utakmica protiv Eintrachta iz Frankfura, a nadaju se kako će im i Vušković moći pomoći. Čak i ako ne bude spreman na vrijeme za tu utakmicu, očekuje se da bi zaigrati trebao protiv Freiburga u pretposljednjem kolu 10. svibnja. HSV se nalazi u grčovitoj borbi za ostanak. Nakon 31 kola nalaze se na 15. mjestu s 31 bodom, pet više od zone ispadanja.
Komentara 1

BE
bendzola
18:35 28.04.2026.

Vrača... tko vrača? Vrač vrača koliko ja znam...

