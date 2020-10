Zidane odgovorio na kritike: Moji igrači vjeruju u mene, uz njih sam do smrti

Trener Real Madrida Zinedine Zidane iza sebe ima katastrofalan tjedan na klupi kraljevskog kluba. Nakon što je prošlog vikenda kući ostao bez bodova protiv novog prvoligaša Cadiza, isto mu se dogodilo i u Ligi prvaka kad je Madriđane porazio Šahtar koji je zbog koronavirusa i ostalih ozljeda desetkovan došao u Španjolsku.

"Ne, ne želim biti žrtva. Svaka utakmica ima svoju priču i u tome je ljepota nogometa. Možeš imati loših trenutaka, ali dobra je stvar što već u sljedećoj možeš promijeniti situaciju", rekao je Zinedine Zidane, a španjolski novinari odmah su ga upitali što kaže na glasine da se njegov mandat bliži kraju:

"Rekao sam kako je. Lani je isto bilo ovako, u mom prvom mandatu također. Moram raditi svoj posao i davati 100 posto kao i inače. To je sve. Kritike? One su normalne kad momčadi ne ide dobro. Nakon poraza, normalno je da me kritiziraju. Logično je reći da sve treba mijenjati. Uvijek je bilo tako, ali kritike me ne mijenjaju. Moramo znati da nas očekuje važna utakmica i promijeniti neke detalje. Ali ne živim u prošlosti, zanima me samo sljedeća utakmica."

Prema pisanju Španjolaca, predsjednik Reala Florentino Perez već ima i zamjenu za Zidanea, a proteklih tjedana stvorio se dojam da mu i igrači više ne vjeruju. Osjeća li trener Reala da i dalje ima potporu ljudi u klubu, od igrača pa sve do samog vrha?

"Da, od svih. S ovim igračima puno toga sam osvojio i uz njih sam do smrti. Vidim i osjetim njihovu potporu. Ali najvažnije je da promijenimo situaciju. Kad stvari ne idu dobro, treba pokazati karakter i kvalitetu. Izgubili smo dvije utakmice, ali problem nije u njihovu stavu. Falilo nam je nešto u ova dva poraza, ali njihova volja nije bila sporna. Zaboravite na to što se dogodilo nekidan. I ranije smo imali problema, ali oni se rijetko događaju i treba paziti da ne postanu pravilo", ističe Zidane.

Nakon toga se osvrnuo na budućnost. Danas je od 16 sati na rasporedu El Clasico (Sportklub), a osim čudnog termina utakmica će se odigrati i pred praznim tribinama velebnog stadiona.

"Znamo što nas čeka. Da, bit će to drukčiji El Clasico, ali i dalje je to posebna utakmica. Pobjeda u derbiju bila bi najbolji način da preokrenemo situaciju. Želimo odigrati dobru utakmicu. Treba biti jak. Samopouzdanje dolazi s onim što radimo na terenu. Ako budemo igrali dobro, imat ćemo samopouzdanja."

Zidane je još dodao i pokoju o Barceloni koju nema namjeru podcjenjivati, iako i Blaugrana prolazi teške dane.

"To je uvijek jaka momčad. Bez obzira na promjene trenera i sve, Barca je uvijek Barca. Kompetitivna momčad koja zna igrati nogomet i uvijek ti može otežati stvari. Neću ulaziti u to što rade dobro", zaključio je Zidane.