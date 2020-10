Modrić naveo glavni razlog zašto je Real kiksao pa otkrio čemu se sada raduje

Kapetan hrvatske reprezetacije Luka Modrić, koji je u srijedu navečer zabio fantastičan pogodak u porazu Real Madrida 2-3 od Šahtara, rekao je nakon utakmice kako njegova momčad nije bila na razini Lige prvaka.

- U prvom poluvremenu nismo bili na razini ovog natjecanja. U drugom dijelu smo se popravili, no nije bilo dovoljno za izjednačenje ili pobjedu. Moramo se popraviti, to je očito - rekao je 35-godišnji Modrić.

Šahtar je u Madridu vodio sa 3-0 na poluvremenu, a kapetan hrvatske reprezentacije smanjio je u 54. minuti na 3-1.

Bio je to sasvim sigurno jedan od Lukinih najljepših pogodaka. Zanimljivo, Modrić se ovim golom upisao u povijest "Kraljevskog kluba" postavši tek četvrti igrač koji je zabio gol u Kupu/Ligi prvaka sa 35 ili više godine. Prije njega to je uspjelo tek velikanima Alfredu Di Stefanu, Ferencu Puškašu i Pacu Gentu.

- Nedostajalo nam je samopouzdanja u prvom dijelu. Uskoro nam dolazi nova utakmica pa nemamo vremena za žaljenje za ovime - dodao je.

Ovo je aktualnom prvaku Španjolske bio drugi poraz zaredom na domaćem terenu u posljednjih nekoliko dana. U subotu je, također neočekivano, izgubio sa 0-1 od Cadiza u španjolskom prvenstvu.

- Moramo ostati ujedinjeni, pozitivni...- rekao je Modrić.

- Problem je što nismo dobro ušli u utakmicu - dodao je.

Trener Zinedine Zidane je nakon utakmice preuzeo krivicu na sebe pa poručio da može izvući momčad iz situacije u koju je upala zadnjih dana.

- Na poluvremenu nam je rekao da moramo više pritiskati, intenzivnije nego smo to radili u prvom poluvremenu. I ništa drugo", rekao je Modrić. "Nakon što smo izašli u nastavku imali smo prilike i zabili dva gola, no to nije bilo dovoljno...

Modrić, koji ima osvojene četiri Lige prvaka, tvrdi da nisu podcijenili goste iz Ukrajine u prvom kolu ovogodišnjeg izdanja tog natjecanja.

- Ne, nikako. Znamo da je Šahtar dobra momčad, nismo ih podcijenili. Jednostavno nismo dobro počeli, zatim smo primili gol, pa spustili glavu. Premda smo u drugom dijelu podigli razinu nikako nismo zadovoljni zbog ovog što se dogodilo - rekao je najstariji igrač u svlačionici Real Madrida.

Real Madrid za tri dana gostuje kod Barcelone, u najvećem derbiju španjolskog nogometa. Barcelona je u utorak sa 5-1 pobijedila mađarskog prvaka Ferencvaroš.

- Dobro je što dolazi El Clasico. Sada moramo suzbiti redove i vjerovati u sebe. Nismo zaboravili igrati nogomet. El Clasico je uvijek drukčija utakmica, bit ćemo na razini derbija - poručio je Modrić s travnjaka stadiona Alfredo di Stefano u Madridu.