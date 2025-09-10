Žestoki protivnik Aleksandra Vučića pred TV kamerama opleo po režimu, prijeti mu micanje s ekrana

Težak poraz nogometne reprezentacije Srbije od Engleske (0:5) u Beogradu odjeknuo je regijom, no dan nakon utakmice glavna tema postao je istup analitičara Rade Bogdanovića. Poznat po svom oštrom jeziku, Bogdanović je u emisiji na TV Nova iznio niz kritika koje su nadrasle sportski teren i zakoračile u sferu politike. Kako pišu srpski mediji, zbog toga mu prijeti nova cenzura i micanje s televizijskih ekrana, što mu se već događalo kada je kritizirao vodstvo saveza i političare.

U srcu njegove kritike našla se usporedba koja je zapalila društvene mreže. Komentirajući igru Srbije, Bogdanović je izbornika Dragana Stojkovića Piksija direktno povezao s režimom Aleksandra Vučića. "Jučerašnja utakmica mi je izgledala, iskren da budem, kao da je selektor ostao u Ćacilendu, a poslao ćacad da mu vode utakmicu", izjavio je. Pojam "Ćacilend" u Srbiji je postao poznat kao naziv za "uporište" pristaša Aleksandra Vučića tijekom studentskih prosvjeda, čime je analitičar jasno aludirao na Stojkovićevu bliskost s vladajućom strukturom, sugerirajući da je njegova taktika bila potpuno promašena.

Osim političkih aluzija, Bogdanović se obrušio i na Stojkovićeve stručne odluke. "Sastav tima i taktika koju je napravio bila je na jako niskom nivou, to nije reprezentativni nivo", rekao je, a posebno ga je zasmetala izbornikova izjava nakon utakmice. Stojkovićevo svaljivanje krivice na igrače, koje je prozvao da su spori i bez minutaže, Bogdanović je nazvao "vrstom nevaspitanja i neodgovornosti jednog selektora koji predstavlja jednu državu", ističući kako Piksijeve izjave nitko ne može citirati.

Bogdanović je otvorio i pitanje utjecaja menadžerskih lobija na sastavljanje momčadi. "Ima tu i drekavaca iz Španjolske, iz Marbelle, koji mu se malo miješaju u tim i guraju svoje igrače. Ali, sada da ih ne prozivam, da im ne ulazim u džep", zagonetno je poručio, jasno ciljajući na vanjske utjecaje. Njegove riječi odjeknule su kao potvrda onoga o čemu se u nogometnim kuloarima dugo šuška, a zbog čega bi ga, kako se pribojavaju mnogi u Srbiji, ova iskrenost mogla skupo stajati i ponovno ukloniti s javne scene.