Zekić nikad oštriji: Istrošio sam se ovdje k'o Isus dragi, ne da mi se više

"Mogu čestitati dečkima na borbi i htijenju, ali ne svima. Nije pametno ovo što ću sada reći, ali...", započeo je u svom stilu Zoran Zekić nakon remija s Rijekom 2:2 pa pojasnio:

"Meni je poražavajuće da ljudi s 35 godina pokazuju veću energiju, želju i volju nego klinci koji su dobili šansu, a uopće ne znaju što ih u životu čeka. Zaista to ne razumijem, a svaki dan imam pozive od mama, tata, menadžera, njihovi su svi najbolji. Ljut sam kao pas, baš sam ljut", rekao je Zekić pa dodao:

"Jedan jedini problem danas nam je Rijeka radila, a to su ubačaji poslije prekida ili iz igre. Pričamo o tome, radimo na tome i na kraju ne pokažemo karakter do kraja. Ne zanima me to što Belupo ima novaca toliko i toliko, a Rijeka budžet takav ili onakav, ja svakog hoću pobijediti. I kome to nije jasno, stvarno ne znam. Istrošio sam se ovdje ko Isus dragi i ne da mi se više boriti s takvim stvarima. Nek se bore njihovi mame, tate i menadžeri, neka idu što dalje odavde. S takvim karakterom i pristupom to je sramotno. Pa ne mogu ja raditi zamjenu i onda se crveniti kakvu sam zamjenu napravio."

