Zekić komentirao mogući odlazak zvijezde Osijeka: 'Znam da ima puno interesa'

SPASIO GLAVU

Jakirović o Brekalovom transferu i svojoj poziciji u Dinamu: 'Znam što se očekuje i nosim se s tim'

"Bruno se muči, to se vidi. Imao je malo problema s koljenom, koje vuče čitavu jesen. Imao je ozljedu i zadnje lože i mislim da će uz dodatni trening i prevenciju biti bolji, jer on to može. On je nama iznimno važan", rekao je Sergej Jakirović o Bruni Petkoviću, jednom od ključnih igrača maksimirske momčadi