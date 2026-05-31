#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
DRAMA U VELIKOJ GORICI

Prijetili, tražili milijune eura pa zapalili Lamborghini: Policija otkrila detalje o uhićenoj četvorki

U Velikoj Gorici izgorjela dva Lamborghinija, stambena zgrada i druga vozila
Prema sumnjama policije, sve je počelo kada su 23-godišnjakinja i 23-godišnjak nabavili mobilne telefone i SIM kartice koje su koristili za prijetnje. Potom je 23-godišnjak, prema uputama 23-godišnjakinje, u dva navrata poslao SMS poruke 63-godišnjaku kojeg poznaje od ranije

Zagrebačka policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad četvero hrvatskih državljana, 23-godišnjakinjom, 21-godišnjakom, 19-godišnjakom i 23-godišnjakom, zbog sumnje da su počinili pokušaj iznude na štetu 63-godišnjaka te izazvali požar kojim je prouzročena velika materijalna šteta i dovedeni u opasnost životi stanara u Velikoj Gorici.

Prema sumnjama policije, sve je počelo kada su 23-godišnjakinja i 23-godišnjak nabavili mobilne telefone i SIM kartice koje su koristili za prijetnje. Potom je 23-godišnjak, prema uputama 23-godišnjakinje, u dva navrata poslao SMS poruke 63-godišnjaku kojeg poznaje od ranije.

U porukama je, uz prijetnje, tražio od 63-godišnjaka da na ime navodnog duga uplati nekoliko milijuna eura u kriptovalutama. Budući da to nije učinio, 63-godišnjak je slučaj prijavio policiji. No, osumnjičeni nisu odustali. Policija sumnja da su 23-godišnjakinja i 23-godišnjak potom angažirali 21-godišnjaka i 19-godišnjaka kako bi zapalili automobil marke Lamborghini u vlasništvu tvrtke koju koristi oštećeni muškarac, s ciljem da ga zastraše i natjeraju na plaćanje.

Dvojica mlađih osumnjičenih došla su u četvrtak kasno navečer u Zagrebačku ulicu na području Velike Gorice, gdje su u dvorištu pronašli parkirani Lamborghini. Vozilo su polili zapaljivom tekućinom koju su donijeli sa sobom u kanistru, zatim ga zapalili i pobjegli s mjesta događaja. Lamborghini, koji je bio glavna meta, u potpunosti je izgorio, no vatra se proširila na još nekoliko vozila: drugi Lamborghini, Nissan, dva Mercedesa i BMW.

Vatra je oštetila i stambenu zgradu. Nagorjela je fasada s više strana, a oštećeni su prozori na ukupno sedam stanova. U trenutku požara u zgradi su se nalazili stanari, no teže posljedice spriječili su vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Velike Gorice, koji su ugasili požar i spriječili njegovo daljnje širenje. Prema procjeni policije, ukupna šteta iznosi najmanje 1,2 milijuna eura.

Osim požara, osumnjičeni su nastavili s prijetnjama. Istoga dana 23-godišnjak je, ponovno po uputama 23-godišnjakinje, poslao još jednu prijeteću SMS poruku 63-godišnjaku. Zbog cijelog slučaja žrtva je, kako navodi policija, bila pod snažnim stresom i u strahu za vlastiti život te sigurnost obitelji, zbog čega se obratila policiji. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja svi su osumnjičeni predani pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava proslijeđena je Općinskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici.

PUZ iznuda požar Zagreb Velika Gorica Lamborghini

MA
marcellus
12:56 31.05.2026.

znači kulaš je imao mladu ljubavnicu krimosicu, što nije zločin, ali nije ni panetno obzirom da je mala smeće, pa ga je išla ucjenjivati i to na posve amaterski način. Želim ekipi dugogodišnji boravak u zatvoru, a marijanu da pazi kog j**e

CR
Croatiadobola
12:51 31.05.2026.

S vremenom na vrijeme dogodi se da netko uzme "pravdu" u svoje ruke, razmišljaju li ovi likovi o sebi.

RU
RuA
12:50 31.05.2026.

Dajte malo istražite oštečenog poduzetnika. Bilo bi materijala za nekoliko članaka.

Tomašević položio vijence na Mirogoju: 'Hvala svim braniteljima koji su se iz Zagreba uključili u Domovinski rat'

Tomašević je rekao da, osim polaganja vijenaca na Mirogoju, imaju i tradiciju da u palači Dverce imaju svečani prijem za sve ratne zapovjednike vojnih postrojbi u Domovinskom ratu, a ove godine će po prvi puta - budući da je 35. obljetnica ustroja devet zagrebačkih pričuvnih brigada Hrvatske vojske - imati i Svečanu akademiju u Koncertnoj dvorani "Vatroslav Lisinski" u 17 sati.

