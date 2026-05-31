Legendarni vatreni za VL: Dalić može režirati veliku priču, osjećaj mi govori da ćemo napraviti dobre stvari

Stjepan Tomas trenutačno sabire dojmove nakon trenerske epizode u Rumunjskoj. Tamo iščekuje razvoj situacije u svom Otelulu. Poslodavci bi ga htjeli zadržati i sljedeće sezone, a kako i ne bi kada je spasio klub od ispadanja i izvukao ga iz velike krize. No, Tomas u ovom trenutku ima i neke druge ozbiljnije ponude. Odvagnut će za koji dan, a govorio nam je i o iskustvu iz Rumunjske.
– Prezadovoljan sam iskustvima iz Rumunjske. To je za mene jedno novo iskustvo, upoznao sam novu državu, mentalitet i novo tržište. Ugodno sam iznenađen, a i rezultati su dobri, ušao sam u klub koji je bio malo poljuljan, no na kraju je sve dobro ispalo. U doigravanju za ostanak završili smo na trećem mjestu. Otelul Galati je klub s velikom tradicijom, u pravom nogometnom gradu s 250 tisuća stanovnika. Klub je prije petnaestak godina bio prvak Rumunjske, igrali su grupnu fazu Lige prvaka, Europsku ligu. Nakon toga uslijedili su određeni problemi, no ljudi koji su sada u klubu imaju ambicije vratiti tu priču tamo gdje je stala – počeo je Tomas.
