VIDEO Srpska Jennifer Lopez oduševila reakcijom kod sukoba tenisača: 'Nisi nikakav frajer, samo igraj'

Veliki preokret američkog tenisača Francesa Tiafoea u trećem kolu Roland Garrosa protiv Portugalca Jaimea Farije na kratko je pao u drugi plan zbog sukoba dvojice tenisača na mreži nakon jednog poena. Tiafoe je izgubio prva dva seta sa 4:6 i 6:7 da bi potom dobio tie-break u trećem setu i do kraja uzeo još dva seta sa 6:1 i 6:2.

Do sukoba je došlo kod Farijinog servisa u odlučujućem petom setu pri vodstvu Tiafoea 2:1. Amerikanac je tvrdio kako je loptica bila u autu, no tehnologija je pokazala kako je za milimetar bila u terenu. Tenisači su si tada uputili nekoliko oštrih riječi te je morala intervenirati srpska sutkinja Marijana Veljović.

- Ovo mora prestati rekla im je pokušavajući smiriti situaciju. Tiafoe se tada na mreži obratio Fariji riječima: "Prestani se praviti da si opasan. Nisi ti nikakav frajer, brate, samo igraj". Portugalac mu je tada poručio kako se ponaša bez poštovanja, a sutkinja je dodala "I ti također. Zato te molim...". Faria se potom okrenuo i nastavljeno je s igrom.

Frances Tiafoe to Jaime Faria during their match at Roland Garros:



“Don’t act like you’re tough. You’re not hard.”



Veljović je srpska sutkinja koja se na najveću scenu probila prije nekoliko godina. Brzo je došla u fokus medija zbog zbog atarktivnog izgleda, a neki su je strani mediji prozvali i 'srpskom Jennifer Lopez'. Nakon toga odlučila se na nekoliko estetskih operacija pa ju primjerice na Wimbledonu prije nekoliko godina mnogi nisu prepoznali kada je kamera zumirala njeno lice.

Tiafoe će u četvrtom kolu igrati protiv Talijana Mattea Arnaldija, 104. igrača svijeta.