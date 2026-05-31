Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 116
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
HLADNOKRVNO

VIDEO Srpska Jennifer Lopez oduševila reakcijom kod sukoba tenisača: 'Nisi nikakav frajer, samo igraj'

Wimbledon
Toby Melville/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
31.05.2026.
u 18:23

Veljović je srpska sutkinja koja se na najveću scenu probila prije nekoliko godina. Brzo je došla u fokus medija zbog zbog atarktivnog izgleda

Veliki preokret američkog tenisača Francesa Tiafoea u trećem kolu Roland Garrosa protiv Portugalca Jaimea Farije na kratko je pao u drugi plan zbog sukoba dvojice tenisača na mreži nakon jednog poena. Tiafoe je izgubio prva dva seta sa 4:6 i 6:7 da bi potom dobio tie-break u trećem setu i do kraja uzeo još dva seta sa 6:1 i 6:2.

Do sukoba je došlo kod Farijinog servisa u odlučujućem petom setu pri vodstvu Tiafoea 2:1. Amerikanac je tvrdio kako je loptica bila u autu, no tehnologija je pokazala kako je za milimetar bila u terenu. Tenisači su si tada uputili nekoliko oštrih riječi te je morala intervenirati srpska sutkinja Marijana Veljović.

- Ovo mora prestati rekla im je pokušavajući smiriti situaciju. Tiafoe se tada na mreži obratio Fariji riječima: "Prestani se praviti da si opasan. Nisi ti nikakav frajer, brate, samo igraj". Portugalac mu je tada poručio kako se ponaša bez poštovanja, a sutkinja je dodala "I ti također. Zato te molim...". Faria se potom okrenuo i nastavljeno je s igrom.

Veljović je srpska sutkinja koja se na najveću scenu probila prije nekoliko godina. Brzo je došla u fokus medija zbog zbog atarktivnog izgleda, a neki su je strani mediji prozvali i 'srpskom Jennifer Lopez'. Nakon toga odlučila se na nekoliko estetskih operacija pa ju primjerice na Wimbledonu prije nekoliko godina mnogi nisu prepoznali kada je kamera zumirala njeno lice.

Tiafoe će u četvrtom kolu igrati protiv Talijana Mattea Arnaldija, 104. igrača svijeta.
Ključne riječi
Frances Tiafoe Roland Garros tenis Marijana Veljović

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Donbass Babushka
Donbass Babushka
19:14 31.05.2026.

deformisala se operacijama

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!