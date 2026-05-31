PLJUŠTALE UVREDE

Skandal i teška sramota u Beogradu: Hrvatskom borcu Arena vikala da je smeće i da treba umrijeti!

Boksački Memorijal D.P., Hrvoje Sep i Nika Gvajava
Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
31.05.2026.
u 08:10

Sep je nakon pobjede otkrio da mu je bilo izazovno izaći u neprijateljsku atmosferu beogradske Arene koja se neljudski ponijela prema našem borcu.

Poznati hrvatski boksač Hrvoje Sep pobjedom je uspješno započeo svoju MMA karijeru u FNC eventu, svladavši u Beogradu kontroverznog Vasu Bakočevića nokautom u prvoj rundi. Iako je na gostujućem terenu dočekan zvižducima, dvoranu je ipak napustio ispraćen pljeskom poslije prvog dobivenog meča.

- Bilo je malo zahtjevno. Ja za sebe smatram da sam veliki profesionalac, ali kad sam dolazio prema kavezu, kad mi je toliko puno ljudi govorilo da ću umrijeti ili da sam smeće, to malo utječe na tebe. Ali kad sam došao do kaveza, razmišljao sam samo o disanju i koncentraciji - rekao je Sep. 

- Jako sam sretan zato što je tu barijeru između dva sporta iznimno teško probiti. To sam shvatio na treninzima koliko mi je zahtjevno nositi se s tim drugačijim zahtjevima - kazao je pa nastavio...

Tijelo je pod upalama, jako je teško, moraš paziti da se ne ozlijediš. Danas sam sretan jer sam pokazao da sam sportaš, ono što sam najavljivao i da ne odustajem bez obzira na to koliko teško bilo - izjavio je Sep, inače iskusni boksač koji se sjajno snašao u FNC-u te pokazao kako nikako ne spada među početnike. 
PV
prcko.vita
08:35 31.05.2026.

Nema tu nikakvog skandala, naša istočna braća samo iskreno kažu što misle o Hrvatskom narodu, isto tako misle i naša braća SDP i Možemovci u samoj Hrvatskoj. To je sve već poznato, samo narod treba da otvori oči.

Avatar R2D2
R2D2
08:34 31.05.2026.

Sigurno je vl mogao to i blaže napisati, pa oni uvijek vide sve u toj europskoj afričkoj državi kroz prizmu bratstva i jedinstva.

Avatar Sky Rocket
Sky Rocket
08:28 31.05.2026.

Ja nikad ne bih otisao u Srbiju. Barbarska drzava puna velikosrba.

