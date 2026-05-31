Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 116
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NEMAJU ZAŠTO BITI TUŽNI

VIDEO Pogledajte kako je izbornik Budimir tješio igrače nakon ispadanja s Eura: 'Tako sam ponosan na vas'

Zagreb: Okupljanje hrvatske U-17 reprezentacije
Davor Puklavec/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
31.05.2026.
u 18:41

Unatoč pobjedi protiv 'Furije', mladi vatreni ispali su s Eura i neće sudjelovati u polufinalu. Hrvatska, Španjolska i Belgija završile su natjecanje u skupini sa šest bodova, dok Estonija nije osvojila niti jedan bod.

Hrvatska nogometna reprezentacija preokretom je slavila protiv Španjolske s 3:2 u posljednjem kolu grupne faze Europskog prvenstva do 17 godina. Jakov Dedić doveo je Hrvatsku u vodstvo u trećoj minuti, a toj rezultat stajao je sve do 55. minute i gola Joaquina Sancheza za 1:1. Potpuni preokret u 77. minuti donio je Enzo Alves, ali pet minuta kasnije Dedić već donosi izjednačenje. Napadač Hrvatske kompletirao je svoj hat-trick u 89. minuti i donio pobjedu izabranicima Marijana Budimira.

Unatoč pobjedi protiv 'Furije', mladi vatreni ispali su s Eura i neće sudjelovati u polufinalu. Hrvatska, Španjolska i Belgija završile su natjecanje u skupini sa šest bodova, dok Estonija nije osvojila niti jedan bod. Kako su mladi vatreni imali najslabiju gol-razliku od te tri reprezentacije, oni odlaze kući dok će Belgija i Španjolska u polufinale.

Nakon utakmice, HNS je na svojim društvenim mrežama objavio emotivnu snimku na kojoj se može vidjeti Budimira kako bodri i tješi svoje igrače nakon razočaravajućeg poraza:

- Tako sam ponosan na sve vas. Dali smo sve od sebe. Pobijedili smo jednu top reprezentaciju. Malo je falilo snage, ali odigrali smo odlično. Glavu gore, nemate što biti tužni. Bravo! Idemo dalje, imamo Svjetsko prvenstvo za šest mjeseci, pokazali smo da možemo igrati sa svima. Ajmo glavu gore, nemojte biti tužni - kazao im je.
Ključne riječi
tješenje Europsko prvenstvo marija budimir Hrvatska U-17 nogometna reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Kramarić Modrić Perišić
2
Proputovat će više od 2700 kilometara

Vatrene u SAD-u čeka pakao! Ovo će biti noćna mora za Hrvatsku

Najveći problem za Hrvatsku neće biti pojedinačno putovanje, već kumulativni učinak stalnih letova i promjena. Vremena za potpuni oporavak i adaptaciju između utakmica bit će vrlo malo. Upravo će sposobnost stručnog stožera da implementira sve dostupne protokole – od prilagodbe intenziteta treninga, preko nutricionističkih planova do upravljanja snom – biti presudna. Mentalitet igrača također igra ogromnu ulogu.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!