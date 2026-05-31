VIDEO Pogledajte kako je izbornik Budimir tješio igrače nakon ispadanja s Eura: 'Tako sam ponosan na vas'

Hrvatska nogometna reprezentacija preokretom je slavila protiv Španjolske s 3:2 u posljednjem kolu grupne faze Europskog prvenstva do 17 godina. Jakov Dedić doveo je Hrvatsku u vodstvo u trećoj minuti, a toj rezultat stajao je sve do 55. minute i gola Joaquina Sancheza za 1:1. Potpuni preokret u 77. minuti donio je Enzo Alves, ali pet minuta kasnije Dedić već donosi izjednačenje. Napadač Hrvatske kompletirao je svoj hat-trick u 89. minuti i donio pobjedu izabranicima Marijana Budimira.

Unatoč pobjedi protiv 'Furije', mladi vatreni ispali su s Eura i neće sudjelovati u polufinalu. Hrvatska, Španjolska i Belgija završile su natjecanje u skupini sa šest bodova, dok Estonija nije osvojila niti jedan bod. Kako su mladi vatreni imali najslabiju gol-razliku od te tri reprezentacije, oni odlaze kući dok će Belgija i Španjolska u polufinale.

Nakon utakmice, HNS je na svojim društvenim mrežama objavio emotivnu snimku na kojoj se može vidjeti Budimira kako bodri i tješi svoje igrače nakon razočaravajućeg poraza:

- Tako sam ponosan na sve vas. Dali smo sve od sebe. Pobijedili smo jednu top reprezentaciju. Malo je falilo snage, ali odigrali smo odlično. Glavu gore, nemate što biti tužni. Bravo! Idemo dalje, imamo Svjetsko prvenstvo za šest mjeseci, pokazali smo da možemo igrati sa svima. Ajmo glavu gore, nemojte biti tužni - kazao im je.