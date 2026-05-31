Može li Hajdaš Dončić objasniti razliku između tajne i neoznačene grobnice?

Prošao je i hrvatski svibanj, mjesec u kojemu se Hrvati tradicionalno razlikuju u percepciji zbivanja nakon završetka rata 1945. Iz takvog svibnja prilično je iznerviran izašao i Siniša Hajdaš Dončić, samoproglašeni vođa hrvatske oporbe. Gledao je, valjda kao i svi, sada već serijsko vađenje posmrtnih ostataka pobijeđene vojske na istočnom izlazu iz Zagreba, međutim razgoropadio se kada su se napokon počele prenositi kosti, za početak 500 pogubljenih vojnika i civila iz NDH, a kakvih su već na tisuće iskopali Slovenci.
Hrvatska ih je strana preuzela u Mariboru, dostojanstveno, a svaki je lijes bio prekriven zastavom RH. Tu je Hajdaš pukao. Njemu je stavljanje službene zastave RH na lijesove "krivih" Hrvata, neprihvatljivo, jer se, kaže, ti vojnici nisu borili za modernu hrvatsku državu. Oni nisu bili hrvatska, nego Hitlerova vojska, rekao je Dončić. Za njega je taj događaj bio revizionistički, premda se ne protivi prijenosu i pokopu. Hajdaš Dončić, koji ne sumnja da će biti idući premijer RH, prvo se mora izvući iz povijesno-civilizacijskog čvora u koji je sam upao.
Ako dostojan pokop znači tek prebacivanje iz jedne jame u drugu, bez znaka i zastave, nakon 80 godina opet smo na istom, a on definitivno nije materijal za premijera RH
Dončić ne zna ni svoje prezime odabrat, ali zna branit zločine svog jednonogog idola Tita
Danas je lako voditi rasprave o tome tko je što bio i je li trebao biti u ovoj ili onoj vojsci. Navesti ću za primjer svoga oca koji je imao 11 godina kada je počeo rat. Živio je na cestii koja od Broda vodi u Podravinu prema Orahovici. I pričali su stariji kako su vojske koje su prolazile tom cestom po selima tražile konjske zaprege za prijevoz ljudstva i opreme. Stariji su se posakrivali kako ne bi bili mobilizirani a onda su takvi dečkići vozili zaprege. I sada da su njega zarobili ovi ili oni ili da je poginuo koje bi vojske on bio pripadnik? A da je odbio naredbe tko zna što bi doživio. U svim tim vojskama bar 2/3 pripadnika bilo je na silu unovačeno i treba ih promatrati kao jadnike koji nisu imali sreće i nisu zaslužili što im se desilo.
Može li normalan čovjek slaviti i braniti najveće zločince Europe nakon 2.svjetskog rata na čelu sa bravarom jednim od 10 najvećih zločinaca u svjetskoj povijesti.