Žrtve vezane žicom i ubijane bez suda: Potresni nalazi iz masovne grobnice kod Novog Marofa

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u svom emotivnom govoru u povodu Dana oslobođenja Zagreba nedavno se upitao kako je moguće da u zemlji koja je u svome Ustavu definirala da su temelji ove države u ZAVNOH-u nasuprot NDH, i u kojoj je Dan antifašističke borbe jedan od četiri državna praznika, i dalje treba objašnjavati zašto treba slaviti antifašističku borbu i zašto se protiv fašizma treba i dalje boriti? Dodajmo tome da je u povodu 60. obljetnice pobjede nad fašizmom Hrvatski sabor 2005. pod HDZ-ovom većinom donio Deklaraciju o antifašizmu, kojom je među ostalim pozvao "na trajnu afirmaciju i njegovanje antifašističkih vrijednosti te zaštitu i očuvanje stečevina antifašizma".