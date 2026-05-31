Pravo na grob za sve, i za 'naše' i za 'njihove'

Žrtve vezane žicom i ubijane bez suda: Potresni nalazi iz masovne grobnice kod Novog Marofa

Autor
Marinko Jurasić
31.05.2026.
u 17:55

Hrvatska, kao i ostalo područje bivše Jugoslavije, područje je nestalih ljudi u ratovima, na svim stranama. Nema razlike u patnjama i boli obitelji nestalih vojnika i civila, bez obzira na to gdje su i od čije ruke stradali, i u kojoj uniformi ili civilu. Ti ljudi nemaju mira ni spokoja

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u svom emotivnom govoru u povodu Dana oslobođenja Zagreba nedavno se upitao kako je moguće da u zemlji koja je u svome Ustavu definirala da su temelji ove države u ZAVNOH-u nasuprot NDH, i u kojoj je Dan antifašističke borbe jedan od četiri državna praznika, i dalje treba objašnjavati zašto treba slaviti antifašističku borbu i zašto se protiv fašizma treba i dalje boriti? Dodajmo tome da je u povodu 60. obljetnice pobjede nad fašizmom Hrvatski sabor 2005. pod HDZ-ovom većinom donio Deklaraciju o antifašizmu, kojom je među ostalim pozvao "na trajnu afirmaciju i njegovanje antifašističkih vrijednosti te zaštitu i očuvanje stečevina antifašizma".

grobnice ekshumacija grobovi iskapanje masovne grobnice žrtve Domovinski rat

Avatar plaćenik deda Đorđa
plaćenik deda Đorđa
18:19 31.05.2026.

Da im se pruži prilika, antifašisti bi nas opet bacali u jame, zazidavali u rudnike i zatrpavali u tenkovske rovove i opet bi tvrdili da je sve po Ustavu. Srećom da su ova treća generacija antifašista sve neki rodno neutralni fizički i mentalni kržljavci.

Torabora19
18:32 31.05.2026.

Temelji ove države nisu nikakav ZAVNOH a još manje tkz. antifašizam jer te riječi ni nema u Ustavu. ZAVNOH je samo naveden kao dokaz hrvatske samobitnosti kroz povijest isto kao i Banovina Hrvatska, kneževine i Hrvatsko kraljevstvo, Hrvatsko-Ugarska nagodba itd. pa bi logikom Tomaševića i lijevih drugova temelj ove države bila i monarhija i kmetstvo. I da su novinari u Hrvatskoj pravi novinari bi Senfa i lijeve drugove pitali zašto konstantno lažu.

VanjaPlank
18:32 31.05.2026.

To je taj Benčičkin I Kekiničin antifašizam koji se slavi na Trnjanskim Krijesovima. Komunistički antifašizam je laž i prjijevara a to možemo vidjeti i kod Mesića koji je njihov počasni član. Lažni narativ 45 godina polako puca poput balona

