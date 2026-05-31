UPALJENI ALARMI

Olujni udari vjetra, grmljavina i tuča: Sprema se novo nevrijeme, evo gdje će biti najgore

Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL, DHMZ
Dora Taslak
31.05.2026.
u 10:26

Zbog grmljavinskog nevremena, izdana su i brojna upozorenja

Nakon nekoliko iznimno vrućih dana, danas će biti sunčano, ali nestabilno. U unutrašnjosti se od sredine dana, uz jači razvoj oblaka, mjestimice očekuju pljuskovi s grmljavinom, moguće i jače izraženi. Navečer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverozapadni, uz pljuskove prolazno i jak, na Jadranu jugozapadni, navečer mjestimice i jugo. Najviša dnevna temperatura bit će uglavnom od 27 do 32 °C, navodi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Zbog grmljavinskog nevremena, izdana su i brojna upozorenja. Narančasti alarm, koji vrijeme opisuje kao opasno, izdan je za zagrebačku regiju. Tamo se, naime, očekuju mjestimice izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom i prolazno olujnim sjeverozapadnim vjetrom. Uglavnom na sjeverozapadu regije lokalno je moguća tuča. "Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu", ističe DHMZ. Osim toga, žuta su upozorenja izdana za osječku, karlovačku, gospićku, kninsku i riječku regiju. 

Idućih će dana biti promjenljivo, na kopnu i pretežno oblačno mjestimice s kišom i pljuskovima, osobito u srijedu kada pljuskovi mjestimice mogu biti i obilniji. Vjetar na kopnu bit će većinom slab jugozapadni, na Jadranu većinom umjereno jugo, u četvrtak sjeverozapadnjak. Temperatura će u manjem padu.

Foto: DHMZ

grmljavina dhmz vremenska prognoza vrijeme

CE
cenzura
13:02 31.05.2026.

Sredina dana je prošla a na nebu ni oblačka! Eh da mi je bitu meteorolog! Piskaraš, previđaš, alarmiraš a za greške ne odgovaraš a plaćica ide! Posao iz snova.

