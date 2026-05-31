Vladimir Petković objavio popis Alžira: Nema mjesta ni za jednog igrača Dinama

Izbornik alžirske nogometne reprezentacije Vladimir Petković objavio je u nedjelju popis od 26 igrača za Svjetsko prvenstvo koje će se od 11. lipnja do 19. srpnja održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi, a na njemu nema igrača hrvatskog prvaka Ismaela Bennacera i Monsefa Bakrara.

Veznjak Bennacer (28) je ovu sezonu proveo u Dinamu na posudbi iz Milana te je upisao 19 nastupa i jedan gol u svim natjecanjima za hrvatskog prvaka, a ranije ove godine je bio u kadru reprezentacije i upisao jedan od svojih dosadašnjih 56 nastupa.

Napadač Bakrar (25) je dosada sakupio sedam nastupa za Alžir, zadnjeg prošle godine, a da bi se našao na popisu putnika za SP nije mu bilo dovoljno 17 golova u 40 nastupa za hrvatskog prvaka u netom okončanoj sezoni.

Alžir će igrati u skupini J s braniteljem naslova ​Argentinom, Austrijom i debitantom Jordanom.

REPREZENTACIJA ALŽIRA,

Vratari: Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Masstil (Nyon), Luca Zidane (Granada)

Onrana: Achraf Abada (USM Alger), Rayan Ait Nouri (Manchester City), Zinedine Belaid (JS Kabylie), Rafik Belghali (Verona), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Samir Chergui (Paris FC), Jaouen Hadjam (Young ‌Boys), Aissa Mandi (Lille), Mohamed Amine Tougai (Esperance)

Veza: Houssem Aouar (Al Ittihad), Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaoui (Nice), Fares Chaibi (Eintracht Frankfurt), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Yassine Titraoui (Charleroi), Ramiz Zerrouki (Twente)

Napad: Mohamed Amine Amoura (Wolfsburg), Nadir Benbouali (Gyori ETO), Adil Boulbina (Al-Duhail), Fares ​Ghedjemis (Frosinone), Amine Gouiri (Marseille), Riyad Mahrez (Al-Ahli), Anis Hadj Moussa (Feyenoord)