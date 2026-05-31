VIDEO Hrvatska nogometna reprezentacija na jednom od posljednjih treninga uoči pripremne utakmice

Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za nadolazeće Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Do početka samog natjecanja ostalo nam je još samo 12 dana, a do prvog susreta vatrenih 18. Hrvatska će turnir otvoriti 17. lipnja utakmicom protiv jednog od favorita turnira Engleske u Dallasu.

Vatreni se za moćnog protivnika spremaju protiv još jedne od najjačih eurpskih reprezentacija - Belgije. Crvene Vragove ugostit će upravo na riječkoj Rujevici drugog lipnja od 18 sati. Naravno da u pripremnim utakmicama pobjeda nije imperativ i da će oba trenera skrivati neka oružja koja pripremaju za sam Mundijal.

S druge strane, pobjeda nad jakom reprezentacijom uvijek je veliki uspjeh i mogao bi dati dodatno samopouzdanje reprezentaciji uoči prvenstva. U priloženom videu možete vidjeti jedan od posljednjih treninga Hrvatske uoči utakmice s Belgijom.

Do kraja priprema, vatreni će odigrati još samo jednu utakmicu nakon one s Belgijom. U Varaždinu sedmog lipnja gostuje Slovenija.