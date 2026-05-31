Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 116
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PRIPREME ZA BELGIJU

VIDEO Hrvatska nogometna reprezentacija na jednom od posljednjih treninga uoči pripremne utakmice

Rijeka: Trening reprezentativaca uoči početka Svjetskog prvenstva
Nel Pavletic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
31.05.2026.
u 17:59

Crvene Vragove ugostit će upravo na riječkoj Rujevici drugog lipnja od 18 sati

Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za nadolazeće Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Do početka samog natjecanja ostalo nam je još samo 12 dana, a do prvog susreta vatrenih 18. Hrvatska će turnir otvoriti 17. lipnja utakmicom protiv jednog od favorita turnira Engleske u Dallasu.

Vatreni se za moćnog protivnika spremaju protiv još jedne od najjačih eurpskih reprezentacija - Belgije. Crvene Vragove ugostit će upravo na riječkoj Rujevici drugog lipnja od 18 sati. Naravno da u pripremnim utakmicama pobjeda nije imperativ i da će oba trenera skrivati neka oružja koja pripremaju za sam Mundijal.

S druge strane, pobjeda nad jakom reprezentacijom uvijek je veliki uspjeh i mogao bi dati dodatno samopouzdanje reprezentaciji uoči prvenstva. U priloženom videu možete vidjeti jedan od posljednjih treninga Hrvatske uoči utakmice s Belgijom.

Do kraja priprema, vatreni će odigrati još samo jednu utakmicu nakon one s Belgijom. U Varaždinu sedmog lipnja gostuje Slovenija.
Ključne riječi
SP 2026. Belgija Trening hrvatska nogometna reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!