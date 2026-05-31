Vjenčao se brat legendarnog Michaela Schumachera: 'Ovo je, nadam se, posljednja svadba mog oca'

Bivša zvijezda Formule 1 i mlađi brat legendarnog Michaela Schumachera, Ralf Schumacher, vjenčao se sa svojim partnerom Etienneom Bousquet-Cassagneom. Trodnevno slavlje u Saint-Tropezu pretvorilo se u televizijski spektakl diljem Njemačke, a veliko finale bila je ceremonija vjenčanja, koja je pred kamerama održana u subotu, 30. svibnja.

Schumacher je objasnio je odluku o snimanju kako bi pokazao kako živi s partnerom čime bi 'možda razbili neke predrasude'. Za vjenčanje su odabrali identična tamnoplava odijela, unatoč tome što je Etienne priželjkivao bež boju. Ralfov izbor je prevagnuo uz objašnjenje da se tamno odijelo može nositi u raznim prilikama.

Dokumentarac o vjenčanju je prikazao i neke napete trenutke, a najviše pažnje privukao je odlazak 36-godišnjeg Etiennea na estetski zahvat uoči svadbe. Inzistirao je na operaciji, priznavši pred kamerama da se nikad nije osjećao potpuno zadovoljno svojim izgledom. Četrnaest godina stariji Schumacher nije se slagao s njim po tom pitanju, što je rekao i javno.

​- Bio sam protiv toga. Nije potrebno. Lijepo je zajedno stariti - rekao je Schumacher, ali je ipak odvezao svog budućeg supruga u bolnicu u Nici.

Pritom je priznao da mu bolnice bude iznimno teške uspomene, aludirajući na obiteljsku tragediju njegovog brata Michaela.

​- Ne volim bolnice i posjećujem ih samo kad se dogodilo nešto strašno u našoj obitelji - izjavio je, jasno se referirajući na tešku skijašku nesreću koju je njegov brat Michael doživio 2013. godine.

U prošlom braku s bivšom suprugom Corom Brinkman dobio je sina, a razveli su se prije više od 10 godina. Jedan od najvažnijih uzvanika trebao je biti Ralfov 24-godišnji sin David, kojem je pripala uloga Ralfova kuma. Međutim, njegov dolazak bio je neizvjestan zbog preklapanja s terminima u njegovom trkaćem kalendaru.

​- Ako ne uspijem doći, to bi bilo bolno. Ovo je, nadam se, posljednje vjenčanje mog oca - našalio se David.