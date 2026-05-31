JEDVA PREŽIVIO

Poznatom Hrvatu zapalili rodnu kuću, a banka mu je oduzela novac: 'Potresla me teška dijagnoza'

Rijeka: Desnica bio isklju?en zbog prigovora, a gluhonijem je
Nel Pavletic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
31.05.2026.
u 14:48

U teškim životnim trenucima pomogla mu je i NK Rijeka. Našli su mu posao domara na stadionu na Podmurvicama, a radio je i kao trener mlađih kategorija u školi nogometa

Damir Desnica jedan je od najboljih igrača Rijeke u njezinoj povijesti. Iako se rodio s hendikepom, bio je gluhonijem, to ga nije spriječilo da pokaže svoju čaroliju na nogometnom terenu. Prije gotovo 40 godina Rijeka je na Kantridi u sklopu Kupa Uefe srušila veliki Real Madrid, no u uzvratu su žestoko pokradeni, a gluhonijemi Desnica dobio je isključenje zbog prigovora?!

Desnica je u dresu Rijeke osvojio dva jugoslavenska kupa, godinama je bio jedna od glavnih uzdanica, a dobrim igrama stigao je do dresa jugoslavenske reprezentacije. Nakon 11 godina provedenih u Rijeci, otišao je u Belgiju, gdje je završio igračku karijeru. Treba napomenuti i da je postao prvak Europe s mladom reprezentacijom Jugoslavije 1978. godine. Tada su plavi imali sjajnu generaciju poput Zajeca, Kranjčara, Klinčarskog, Pižona Petrovića, Šestića… Desnica je u finalu i postigao pogodak protiv tadašnje Istočne Njemačke.

Poslije igračke karijere dogodile su mu se ružne stvari i kola su krenula nizbrdo. Štedio je svoj mukotrpno zarađen novac u Ljubljanskoj banci, ali s time se nije usrećio. Novac je jednostavno nestao 'preko noći', a istu sudbinu doživjele su još tisuće hrvatskih štediša koji su ostali bez ušteđevine. Čak 16 godina profesionalne karijere otišlo je u nepovrat...

Morao se vratiti nogometu kako bi preživio, a potom su mu četnici u rodnom Obrovcu zapalili obiteljsku kuću. U teškim životnim trenucima pomogao mu je i NK Rijeka. Našli su mu posao domara na stadionu na Podmurvicama, a radio je i kao trener mlađih kategorija u školi nogometa. 

Godine 2017. Desnica je bio suočen s teškom dijagnozom, što ga je jako potreslo, pa se dosta bio povukao u sebe, rekla je njegova kći Maja Desnica u jednom razgovoru za Večernji list. Srećom, u svibnju 2018. godine, nakon operativnoga zahvata na prostati koji je izveo dr. Kristijan Krpina, Damir Desnica ponovno je posve zdrav i bolest nije ostavila nikakve posljedice. Cijelo vrijeme liječenja imao je veliku potporu Armade koja ne zaboravlja svoga idola. 
Hrvatska Jugoslavija nogomet Rijeka Damir Desnica

Komentara 5

Pogledaj Sve
ŠL
Šleger
15:48 31.05.2026.

Ovaj članak nije objavljen zbog Desnice nego zbog spominjanja i afitmacije jugoslavije

ST
Startrack
16:07 31.05.2026.

Progoglo dalje. Jos nisu vratile banke bivse brace. Niti jedne nacije izuzev Hrvata. Al pazi ovo kamata na staru deviznu stednju, ako budu vracali se racunaju na 0.5% godisnje. A vrijednost Eura, Dolara, DM je pala kroz inflaciju u ovihovih 35 godina vjerojatno 300%. Eto kakva je drzava Jugoslavija bila. Nema teorije da u USA neka kljucna banka propadne i nevrati pare stedisama.

ST
Startrack
15:49 31.05.2026.

Progoglo. Nije jos vraceno ni od Srba ni od Bih ni od Slovenije. U clanku stosam ga gledao Srbski novinar pita zasto Hrvatska nevraca pare Srba koji su stedili u Jugobanki al pare polozili u filijali u Hrvatskoj???? Toje nestosto najblesavije stosam procitao u zivotu. Valjda Jugobanka i Srbija su odgovorne zate pare.

