Aleksa Balašević

Zašto je odrastanje u obitelji Balašević bilo pravo nebesko iskustvo

Autor
Goran Gerovac
31.05.2026.
u 11:05

Scenarist i producent, sve angažiraniji u svijetu filma, sin velikog i neprežaljenog Đorđa Balaševića, ekskluzivno za Obzor govori o novoj misiji koju si je zadao, filmu na kojem radi već nekoliko godina, a koji je zamišljen da bude europski projekt kojim bi ostavio trajan spomenik jednoj generaciji

Tek negdje u petnaestoj minuti razgovora, rekao bih prema slobodnom sudačkom uvjerenju, spomenuo je da snima film. Do tada je s toliko nježnosti, topline i sreće u glasu govorio o svojoj djeci, posebno o najmlađoj prinovi, kojoj je, kako duhovito napominje, predao mandat. – Do sada sam bio samo v. d. Balašević u obitelji, a sada opet imamo Đorđa, trećeg u našoj familijarnoj grani – dodaje Aleksa Balašević dok nastavlja zaneseno govoriti o djeci.

Podsjetio me tu na svoga oca, Đorđa Balaševića, koji je s isto toliko osjećaja pričao o svojima kad god bismo razgovarali, nikada im ne stavljajući na teret bilo kakav imperativ osim da postanu čestiti ljudi. Aleksa nije samo to naslijedio od oca. Tu je i onaj kreativni moment koji mu ne da mira, tjera ga u nove izazove, stalna istraživanja i ispitivanja vlastitih granica strpljenja, odlučnosti i mašte. Naravno da znam za najmlađeg Đorđa u obitelji, rekoh mu, jer, doduše, jesmo preko granice, ali nismo na kraj svijeta, na što je Aleksa samo tiho prozborio citat "dok je nama nas..." No, nerado, ali neminovno novinarski ga vratih na vijest. Film. Novi film? O čemu, o kome, s kojom motivacijom... Bio je strpljiv za moju znatiželju i čekao je da "rafal" stane. A tu je onda počeo intervju.

Komentara 1

Avatar Castro
Castro
12:48 31.05.2026.

Odrastanja djece Hrvatskih glazbenika nisu bitna..!!! Ah da… ovo je Večernjak i nedjelja je

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Gala večer Zagrebačke filharmonije
"Zagrebačka filharmonija – moj novi lifestyle"

FOTO Pogledajte tko je sve došao na gala večer u Esplanadu

Zagrebačka filharmonija priredila je u Smaragdnoj dvorani hotela Esplanade Zagreb Gala večer kojom je predstavila novu energiju, viziju i umjetnički smjer s kojima ulazi u koncertnu sezonu 2026./2027. Večer je bila zamišljena kao spoj glazbenog doživljaja, intimne atmosfere i razgovora o budućnosti Filharmonije, koja se danas snažno pozicionira kao institucija koja uz vrhunsku umjetnost razvija i novu publiku, nove formate te novi odnos s gradom

Nova sezona zagrebačke filharmonije

Dolazi pijanistička zvijezda Lang Lang, radi se mjuzikl 'Vlak u snijegu' i spektakl ABBA s Frankom Batelić i Damirom Kedžom

Velika Laurie Anderson oduševila Lisinski!

Uz citate Reeda, Dylana, Ginsberga i Burroughsa, bila je to svjetovna misa koja publici otvara oči. Sjajno!

Mnogi koji su mislili da će vidjeti nerazumljiv art-performance doživjeli su upravo suprotno. Vrlo razumljiva, duhovita, bolno precizna, Laurie Anderson poput nekog dragog vodiča u sat i pedeset minuta nastupa sastavljenog od narativnih dijelova i pjesama ponudila je prilično sveobuhvatan prikaz, neku vrstu emocionalno-intelektualnog kompasa za lakše kretanje po kompliciranoj svakodnevici

