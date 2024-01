Osijek dominantan protiv Rudeša (2:0) Cokaj debitirao na Pampasu

Prvu utakmicu u nastavku sezone odigrali su nogometaši Osijeka i Rudeša, a Osječani su taj međusobni ogled 20. kola HNL-a pred svojim navijačima dobili s 2-0 (2-0). Oba pogotka Osijek je postigao u prvom poluvremenu. Prvi gol dao je Kristijan Lovrić u 14. minuti, dok je u 26. Ramon Mierez, uz pomoć gostujućeg igrača Matea Pavlovića, bio strijelac za 2-0.

Od samog početka Osječani su nasrnuli na slabog suparnika, a prvi je veliku šansu imao mladi i nadareni domaći igrač Prekodravac u sedmoj minuti, ali je loše reagirao u samoj završnici akcije. Brzo nakon toga Osijek je ipak poveo. Nakon kornera lopta je došla do druge vratnice, do Lovrića, koji je pronašao put do suparničke mreže za 1-0 Osijeka.

Nakon pogotka nije ni malo zaustavljena dominacija domaćina koji su napadali u valovima, a u 26. minuti vodstvo je podebljano. Pomalo sretno, ali i spretno, Argentinac Mierez je pogodio za 2-0, s tim da je lopta pogodila gostujućeg igrača Pavlovića i otišla u mrežu.

Mogao je Osijek do odmora imati i osjetnije vodstvo, a jedina prava šansa Rudeša dogodila se u 33. minuti. Ovozimsko pojačanje Rudeša Ante Ćorić, nekada veliki talent hrvatskog nogometa i igrač Dinama, bio je u prilici, ali je njegov solidan pokušaj zaustavio domaći vratar Malenica.

Drugo poluvrijeme otvoreno je šansom Rudeša, zaprijetio je Jan Doležal koji se također ove zime vratio u klub sa zapada Zagreba, a u 51. minuti uzvratio je Čokaj, igrač koji je u ovom prijelaznom roku došao u Osijek. Glavom je pucao, ali je lopta prošla pored vratnice.

Ukupno gledano u drugih 45 minuta Rudeš je bio mnogo ravnopravniji svom domaćinu. Kreirali su gosti nekoliko dobrih prilika, ali ipak nisu uspjeli unijeti neizvjesnost u ovaj susret te su izgubili već šesnaesti put u svojoj povratničkoj sezoni. Rudeš je i dalje uvjerljivo posljednji te ima čak 14 bodova manje od pretposljednje Istre 1961.

Osijek je ostao na četvrtom mjestu te ima 30 bodova. Tri više od pete Gorice, a četiri manje od Dinama koji je na trećoj poziciji.

U nastavku subote dvoboj ovog kola odigrat će u Puli Istra 1961 i Dinamo od 17 sati. U nedjelju će se odigrati posljednje dvije utakmice 20. kola. Od 15 sati igraju Gorica i Lokomotiva, dok je u 17.45 sati na rasporedu derbi na Poljudu Hajduka i Rijeke.

