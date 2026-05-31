Znakove da su u trešnjama crvi lako je prepoznati, a postoji i jednostavan trik za riješiti ih se

Postoje jasni znakovi po kojima se može prepoznati jesu li trešnje pune ličinki, a postoji i jednostavan trik kojim ih se možete riješiti u svega nekoliko minuta, tvrde stručnjaci. Crvljive trešnje tako često otkrivaju male promjene na površini voćke koje pažljivom oku ne promiču, piše Metropolitan. Prvi korak je pregled kore trešnje jer plodovi u kojima se nalaze ličinke često imaju sitne rupice, male točkice ili blaga udubljenja. To su tragovi mjesta na kojima su kukci položili jajašca, a ponekad se oko peteljke mogu primijetiti i male pukotine.

Svježe i zdrave trešnje obično imaju ravnomjernu boju, sjajnu površinu i čvrstu strukturu. Kod crvljivih trešanja površina, pak, može izgledati mutnije, a boja neujednačeno, zbog čega plod djeluje manje svježe. Stručnjaci savjetuju da se obrati pozornost i na čvrstoću ploda. Ako je neka trešnja znatno mekša od ostalih ili pod prstima djeluje spužvasto, moguće je da je unutrašnjost već oštećena.

Najsigurniji način provjere ipak je prerezati plod ili zagristi ga. Ako unutra primijetite oštećenja ili malu bijelu ličinku, nema sumnje da je trešnja crvljiva. Postoji i jednostavan trik kojim se može natjerati ličinke da same izađu iz trešanja. Plodove se stavi u posudu s vodom u koju se doda malo soli i ostavi ih se da stoje deset do petnaest minuta. Ako se u trešnjama nalaze ličinke, ubrzo će isplivati na površinu.