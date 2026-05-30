Hrvat nokautirao Vasu Bakočevića uz muk beogradske Arene: 'Prevario me, mislio sam da je bitanga'

Iskusni hrvatski borac Hrvoje Sep uz zvižduke beogradske Arene ušao je u ring i borio se protiv Vase Bakočevića te slavio nokautom već u prvoj rundi. Ovo je bio jedan od intrigantnijih mečeva koji su se ikada održali na ovim prostorima, ali nije trajao dugo. Iako je Sepu ovo bio debi na profesionalnoj MMA sceni, pokazao je kako će svima biti nezgodan suparnik.

Odlično je završio borbu udarcem lijevom rukom u Vasinu jetru. Bakočević je odmah pao na pod i meč je brzo bio riješen. Beogradska Arena je nakon toga utihnula i nastao je pravi muk. Bakovčević sad ima skor 44-25-1, a Sep 1-0.

- Vaso me je prevario, mislio sam da je bitanga i da nije neki čovjek. Sada kada sam ga bolje upoznao, on je jedan od rijetkih ljudi u svijetu koji je bio u zatvoru, a radi konstruktivan posao i primer je mladima. On je bio najpozitivniji, stalno se smije, izvrstan je tip, žao mi je ako sam rekao nešto što nije trebalo - rekao je Sep.

- I ja sam malo varao, prije toga sam trenirao jiu-jitsu, bio jedan od boljih u Hrvatskoj. Kada smo završili u parteru, bio sam smiren i tražio sam šansu, to je moja šansa bila. Ja sam presretan što sam dobio priliku za meč. Pitao me Forgi kako se osjećam, nije ni bitno, ako dođe netko iz MMA, ja sam tu - izjavio je poslije prve pobjede naš borac.