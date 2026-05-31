Tuča pogodila Sloveniju, meteorolozi upozoravaju na nastavak nevremena tijekom večeri

Snažno nevrijeme tijekom dana pogodilo je pojedine dijelove Slovenije, pri čemu je na području Pohorja zabilježena i tuča. Izraženiji olujni sustavi zahvatili su i okolicu Vuzenice, dok meteorolozi upozoravaju da bi se tijekom poslijepodneva i večeri vremenske prilike mogle dodatno pogoršati, osobito na sjeveroistoku zemlje.

Slovenska Agencija za okoliš (ARSO) upozorila je na moguć razvoj jačih grmljavinskih nevremena u toploj i vlažnoj zračnoj masi koja se sa sjevera premješta prema unutrašnjosti zemlje, a potom i prema ostalim krajevima Slovenije. Za sjeveroistočni dio države izdano je narančasto upozorenje, koje predstavlja drugi najviši stupanj opasnosti, dok je za ostatak zemlje na snazi žuto upozorenje zbog nestabilnih vremenskih uvjeta, piše 24ur.com.

Nestabilna atmosfera mogla bi donijeti intenzivne pljuskove, grmljavinu, jak vjetar te lokalno izraženije vremenske nepogode. Sličan razvoj vremena očekuje se i u Hrvatskoj. Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), prevladavat će sunčano te vrlo toplo i vruće vrijeme, no u poslijepodnevnim satima u unutrašnjosti se očekuje jači razvoj naoblake uz mjestimične pljuskove i grmljavinu, koji ponegdje mogu biti i izraženiji.

Mogućnost pljuskova tijekom večeri postoji i na sjevernom Jadranu. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, dok su uz grmljavinska nevremena mogući i prolazno jaki udari. Na Jadranu će prevladavati jugozapadnjak, a prema kraju dana lokalno će zapuhati i jugo. Dnevna temperatura zraka kretat će se uglavnom između 27 i 32 Celzijeva stupnja.

Zbog povećanog rizika od grmljavinskog nevremena DHMZ je za zagrebačku regiju izdao narančasto upozorenje. Meteorolozi upozoravaju na lokalno obilnije pljuskove praćene grmljavinom te mogućnost olujnih udara sjeverozapadnog vjetra. Na području sjeverozapadnog dijela regije nije isključena ni pojava tuče, dok je vjerojatnost grmljavinskih procesa procijenjena na oko 80 posto. Za preostale dijelove Hrvatske na snazi je žuto upozorenje.

Početak novog tjedna donosi nastavak promjenjivog vremena. U ponedjeljak se u unutrašnjosti očekuje pretežno oblačno vrijeme uz kišu i povremene pljuskove s grmljavinom. Oborine bi mjestimice, osobito u zapadnim krajevima zemlje, mogle biti i obilnije. Najviše sunčanih razdoblja prognozira se za južni Jadran.

Vjetar će većinom biti slab, dok će na Jadranu puhati slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak. Od sredine dana očekuje se okretanje vjetra na sjeverozapadni smjer. Jutarnje temperature zraka uglavnom će se kretati između 15 i 20 stupnjeva, dok će najviše dnevne vrijednosti dosezati od 23 do 28 stupnjeva Celzijevih. U gorskim predjelima bit će nešto svježije.