Zdravko Mamić je izgubio Skupštinu Dinama! Sada može učiniti još samo jednu stvar

Još je samo pet dana ostalo do sudbonosne Dinamove izborne skupštine, a jučer su se prebrojavali popisi novih članova, odnosno tko će od povjerenika imati najviše i tako ući u skupštinu. Prema informacijama koje imamo, svih osam novih skupštinara doći će iz redova Bad Blue Boysa, koji su posljednjih dana odradili sjajan posao i tako si stvorili uvjete da upravo njihovih osam glasova odlučuje tko će na skupštini izaći kao pobjednik – Barišićeva ili Mamićeva struja. Od 80 skupštinara, odnosno 73 koji bi se trebali pojaviti 9. ožujka u Sheratonu, Mirko Barišić ih navodno ima 34-35, pa je jasno da mu za pobjedu protiv Mamića trebaju Bad Blue Boysi, koji podržavaju ulazak treće opcije, predvođene Darijom Šimićem, u klub.

Ovih dana i sam je Šimić obavljao razgovore sa skupštinarima, pokušavao je nagovoriti neodlučne da daju glas njemu, a ne kompromitiranoj Mamićevoj struji. Šimić sve radi u tajnosti, ne želi se eksponirati, shvaća da je to najbolja strategija, no saznajemo da je oko sebe već oformio jak tim, među njima su i članovi Uprava najvećih hrvatskih tvrtki. Ti bi ljudi onda ušli u izvršni odbor Dinama koji broji 13 članova. Govorilo se da Šimić za svoje ljude traži najmanje četiri mjesta u Izvršnom odboru, no ta bi se brojka, uz vjetar u leđa glasova BBB-a sada mogla i povećati. Jer, Barišiću je jasno da bez Šimića i BBB-a ne može pobijediti Mamićevu opciju.

Mamić je, kako sada stvari stoje, izgubio Skupštinu, a jedino mu preostaje pokušaj rušenja kvoruma nedolaskom njegovih simpatizera na Skupštinu. No, i u tom slučaju klub bi nastavio biti vođen kao što je sada, što bi značilo da Mamić nema stvarnu vlast. Drugo najveće pitanje uoči Skupštine je tko će biti novi čelni čovjek Uprave. Jasno je samo da to neće biti dosadašnja čelnica Uprave Vlatka Peras, no osim Darija Šimića, to mjesto želi i Barišiću lojalni Većeslav Bergman, kojeg gura još jedan sadašnji član IO-a Nikola Hanžel. Naravno, Barišić želi Bergmana jer bi u tom slučaju imao puno veći utjecaj u klubu nego da vođenje Uprave preuzme Dario Šimić potpomognut s nekoliko svojih ljudi u izvršnom odboru.

Na kraju će morati doći do nekog kompromisa, a dobra stvar za Šimića je što na njegov ulazak u klub s velikim simpatijama gleda i politika, kao i čelni ljudi Hrvatskog nogometnog saveza. Jer, i politici i HNS-u u cilju je da se situacija u Dinamu smiri, da ga ne vodi osuđeni kriminalac te da Dinamo konačno postane uistinu demokratični klub.

