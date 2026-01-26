Zrinka Ljutić nakon loših rezultata odlučila napraviti promjenu, morala je nešto poduzeti

Na 25. Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini d'Ampezzo, koje će se održavati od 6. do 22. veljače, Hrvatsku će predstavljati 14 sportašica i sportaša u četiri sporta što je relativno skroman broj ali ne i začuđujući s obzirom na to da nismo zemlja alpskog kruga.

Najbrojnije izaslanstvo Hrvatskog olimpijskog odbora činit će skijašice i skijaši a to će biti Zrinka Ljutić, Leona Popović i Pia Vučinić te Samuel Kolega, Istok Rodeš i Filip Zubčić. Mlada Pia Vučinić nastupit će kako bi se iskoristila dobivena kvota od tri natjecateljice što je prilika za stjecanje iskustva.

Predstavnici u nordijskom skijanju bit će Tena Hadžić, Ema Sobol i Marko Skender (skijaško trčanje), a hrvatske boje branit će i troje biatlonaca - Matija Legović, Anika Kožica i Krešimir Crnković.

Dvije predstavnice, Valentina Aščić i Katarina Burić, osigurale su olimpijske nastupe u brzom klizanju na kratkim stazama.

Uz sve ove vijesti agencijskog tipa najznakovitija je ona koja kaže da je na prijedlog direktora alpskih reprezentacija, Izvršni odbor Hrvatskog skijaškog saveza odobrio je zamjenu servisera u ekipi Zrinke Ljutić. Jer, nakon njena petog ovosezonskog neuspjelog pokušaja da završi slalomsku utrku Svjetskog kupa (a dvaput zaredom nije završila niti veleslalom), nešto je svakako trebalo poduzeti.

Umjesto dosadašnjeg servisera Austrijanca Andreasa Angerera, skije će na ZOI Zrinki uređivati Mislav Samaržija. Mislav je bivši natjecatelj, ima i višegodišnje radno iskustvo na trenerskim i serviserskim funkcijama u našem ali i drugim nacionalnim skijaškim savezima. Osim toga, Mislav je bio serviser Ivice Kostelića za slalom i veleslalom između 2011. i 2013. godine a bio je njegov serviser na Zimskim olimpijskim igrama u Sočiju 2014. godine kada je naš najbolji skijaš osvojio svoju četvrtu olimpijsku medalju.

Na Igrama se očekuje sudjelovanje više od 2800 sportašica i sportaša iz oko 90 država. Natjecat će se u 16 sportova, uključujući i premijerno izdanje skijaškog planinarenja (Ski Mountaineering) i vjerojatno posljednje izdanje nordijske kombinacije koja podrazumijeva skijaške skokove i skijaško trčanje.

Svečanost otvaranja Igara je na olimpijskom stadionu San Siro u Milanu 6. veljače, a svečanost zatvaranja - u Veroni 22. veljače.