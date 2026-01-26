Večernji list
FOTO Najseksi odbojkašica svijeta objavila provokativne fotografije i pokazala malo previše
Odbojkašica Kayla Simmons (30) ponovno je privukla pažnju objavom provokativne fotografije na Instagramu.
Foto: Instagram
Smatraju je „najseksi odbojkašicom na svijetu“, a na Instagramu i TikToku zajedno ima oko dva milijuna pratitelja.
Foto: Instagram
Obožavatelji su preplavili komentare komplimentima, nazivajući je „najzgodnijom ženom na planetu“ i „savršenstvom“.
Foto: Instagram
Nakon sportske karijere izgradila je uspješnu manekensku i influencer karijeru, aktivna je i na OnlyFansu.
Foto: Instagram
Eksploziju popularnosti doživjela je nakon sportske karijere, a društvene mreže koristi za privlačenje pozonosti.
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
