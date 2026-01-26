Nakon poraza HNL trener poslao poruku: Pojačanja? to je pitanje za direktora i predsjednika

U utakmici koja se u petak trebala igrati u Varaždinu, ali je zbog tamošnjeg smrznutog terena prebačena na ponedjeljak i to u Veliku Goricu, momčad iz Turopolja upisala je deseti poraz u ovoj HNL sezoni. Iako je Gorica povela, Varaždin je sve preokrenuo i došao do 2:1 pobjede, svoje sedme u ovoj sezoni.

- Igrali smo vrhunski u prvom poluvremenu i imali smo tri dobre prilike u tih prvih 45 minuta. Nismo Varaždinu dali puno u prvom dijelu, ali ovo je naš maksimum u ovom trenutku. Ne možemo se mi mjeriti s njima po širini klupe, mi to nemamo. Moramo se pobrinuti da dovedemo pojačanja, inače ćemo biti u problemu. Nismo bili nonšalantni u tim situacijama, jednostavno moramo biti bolji u šansama. Nedostaje nam individualnosti i kvalitete, jer smo iskreirali dosta situacija za gol, ali moramo biti agresivniji i hrabriji - kazao je trener Gorice Mario Carević.

A kad je već spomenuo pojačanja, hoće li ih biti do kraja zimskog prijelaznog roka?

- Možemo očekivati pojačanja, uskoro nam dolazi novi igrač, ali to je pitanje za direktora i upravu. Mi nemamo odgovarajuće igrače za određene pozicije. Darivali smo Varaždin, oni su čekali našu grešku i dočekali su ju te im na tome čestitam. Jednostavno, ne mogu prihvatiti da je ovo razina prve lige i da tako primamo golove - rekao je Carević, a zamijenjeni 'domaćin' u ovoj utakmici mogao je biti zadovoljan s nova tri boda.

- Bila je to ravnopravna utakmica, Gorica je imala svoj dio dominacije, a mi svoj. Oni su bili konkretniji u prvom dijelu, a dobro je što smo se odmah vratili iz negativnog rezultata, imali smo i još neke šanse. Drago mi je zbog igrača zbog ove pobjede. Prvotna formacija nije bila loša, ali jednostavno neki igrači nisu bili raspoloženi, pa smo se odlučili za ofenzivniju varijantu - kazao je trener Varaždina Nikola Šafarić.