ODLIČNA PREDSTAVA

Danci svladali Njemačku i prvi izborili polufinale Europskog prvenstva

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., finale, Hrvatska - Danska
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
26.01.2026.
u 22:16

Danski scenarij iz snova zahtijevao je da Norveška i Portugal remiziraju, te da Španjolska uzme bodove Francuzima. Na koncu je oboje postalo stvarnost. Norveška i Portugal su odigrali 35-35, dok je Španjolska pobijedila Francusku sa 36-32.

Aktualni olimpijski pobjednici i svjetski prvaci, rukometaši Danske osigurali su plasman u polufinale Europskog prvenstva nakon što su u susretu 3. kola skupine I, drugog kruga Europskog prvenstva u Herningu pobijedili Njemačku sa 31-26.

Rezultati s Europskog prvenstva u ponedjeljak savršeno su se razvijali za Dansku, koja je u posljednjem susretu dana pobjedom nad Njemačkom osigurala mjesto u polufinalu.

Dancima je potom trebala pobjeda protiv Njemačke kako bi osigurali jednu od prve dvije pozicije. Na koncu su slavili sa 31-26.

Dancima je potom trebala pobjeda protiv Njemačke kako bi osigurali jednu od prve dvije pozicije. Na koncu su slavili sa 31-26.

Danska i Njemačka imaju po šest bodova, dok je Francuska na četiri boda. U slučaju da ekipe završe s istim brojem bodova, drugi kriterij je međusobni ogled, a Danska je dobila i Nijemce i Francuze.

Njemačka se dobro držala u prvom dijelu, no u nastavku susreta olimpijski i svjetski prvaci su ubacili u višu brzinu, poveli sa sedam razlike (23-16) i mirno priveli susret kraju.

Dance su do pobjede predvodili Simon Pytlick i Mathias Gidsel sa po osam golova, dok je sjajni Emil Nielsen imao 14 obrana. Na suprotnoj strani najefikasniji su bili Renars Uščins sa šest, te Julian Koster i Marko Grgić sa po četiri gola. David Spath je sakupio devet obrana.
Ključne riječi
njemačka rukometna reprezentacija Danska rukometna reprezentacija

