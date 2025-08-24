Dino Repeša uživa u novom klubu: 'Konačno se mogu boriti za trofeje. Doživio sam preporod'

Jednu od prednosti treniranja dalmatinskog kluba demonstrirao nam je novi trener Košarkaškog kluba Split Dino Repeša (32). Nakon što nam je odgovorio na drugi poziv, kazao je:

– Pozdrav. Evo, upravo sam izašao iz mora. Samo da se osušim pa zovem nazad.

Zar to nije gušt? Nakon treninga potražiti osvježenje u moru. Nekako sumnjamo da bi se kupao u jarunskom jezeru ili na Bundeku da je prihvatio Ciboninu ponudu.

– Doživio sam preporod, nakon Češke i Zagreba, eto me na moru. Uostalom, mi imamo kuću na Čiovu, u Okrugu Donjem, pa svaki dan putujem na trening u Split.

Nemamo klimu, idemo u planine

Kako je za kormilom prve momčadi kluba koji je triput bio prvak Europe?

– Super, uz Zadar, ovo je najambicioznija sredina u hrvatskoj klupskoj košarci. Zadovoljan sam s momčadi koju smo složili. Imam podršku uprave pa sam uspio isposlovati da sljedeći tjedan odemo za produženi vikend u planine, u Kranjsku Goru. U dvorani nemamo klimu, treniramo samo u popodnevnim satima, pa nam treba malo osvježenje.

No, u Kranjskoj Gori ga čeka i prva provjera za kormilom splitske momčadi, i to, vjerovali ili ne, protiv vlastita oca.

– On je sa svojim Trapanijem već neko vrijeme u Kranjskoj Gori i odigrat će utakmicu protiv nas. Nismo nikad igrali, trenerski, jedan protiv drugoga i ovo će biti prvi put. Kreće rivalstvo.

Što je senior Repeša rekao kada je junior odlučio preuzeti klub koji je i sam nekad vodio?

– Zadovoljan je jer ću prvi put imati priliku boriti se za trofeje. U prethodnim sredinama nisu bile takve ambicije, no unatoč tome dospio sam u tri finala, ali sam sva tri izgubio. Izgubio sam s Pragom finale češkog kupa, s Pardubicama finale Alpe Adria kupa te s Cibonom finale Ćosićeva kupa.

Koje je Dino ciljeve dobio od novog poslodavca?

– S obzirom na promjene u klubu, njima je najvažnije da klub ne bude dužan, da se plaće isplaćuju na vrijeme i da se ne ulazi u nove dugove. To jesu manja sredstava nego lani, ali ja to poštujem pa smo dovodili igrače u skladu s našim mogućnostima. Ključna je financijska stabilnost.

A u rezultatskom smislu, osim ostanka u ABA ligi?

– Svjesni smo da Zadar radi dobar posao i da ga Jusup jako dobro vodi, no jedna ozljeda može sve promijeniti. Mi ćemo tražiti svoju priliku, no ima tu još ambicioznih projekata kao što su Cibona, Cedevita Junior, a ne bih otpisao ni Dinamo i Kvarner.

Zanimljivo je da je njegov prvi trenerski mentor bio upravo Danijel Jusup, trener Zadra.

– Volontirao sam kod njega u KK Zagreb čija je financijska situacija nagovještavala da to neće završiti dobro. No, uspjeli smo izboriti finale Ćosićeva kupa, izbacivši Cibonu sa Šarićem i Blassingameom koja je te godine osvojila ABA ligu. Nažalost, financijske dubioze dovele su do bankrota i nestanka kluba.

Otišlo devet igrača, stigli novi

I u Ciboni je, u pretprošloj sezoni, radio u okruženju financijske nestabilnosti.

– Ja sam bio svjestan u što sam ulazio. Nisam potpisao ugovor ne znajući što se događa, no to je za mene bila prilika da se dokažem i na regionalnoj razini. Uostalom, samo dvije pobjede dijelile su nas od osmog mjesta i doigravanja ABA lige. Bila je to ona sezona u kojoj je Cibona domaća natjecanja igrala samo s pet seniora jer da smo bili kompletni bili bismo konkurentni za trofeje.

Nakon sezone provedene u Cedeviti Junior, Repeša junior prihvatio je poziv s Gripa gdje ga je dočekala rekonstrukcija momčadi. Otišlo je čak devet igrača (Ljubičić, Škara, Tišma, Kapusta, Shorter, Vuko, Katić, Vraneš i Adam Smith), a ostala su samo trojica – Jordano, Kučić i Sikirić. Od domaćih igračkih noviteta to su Svoboda, Perasović, Marineli i Bošnjak, a od stranih Amerikanci Teyvon Myers i Jake Stephens te Novozelanđanin Grant Anticevich koji ima hrvatsku putovnicu.

– Anticevich priča hrvatski, radoholičar je, talentiran, četvorka, dobar šuter.

Dobar je šuter, s obzirom na svoju visinu, i 213 cm visoki Stephens.

– Od njega očekujem da zatvori reket, pokrije skok, a da sa svojim vanjskim šutom otvara suparnički reket. Myers je pak skorer, igrač energije i otvorenog terena. Lako je tražiti čistog razigravača kada imaš proračun od dva milijuna eura, a kad to nemaš onda svaki igrač kojeg dovedemo mora moći pokrivati više od jedne pozicije. Nadam se da ćemo pogoditi i s još jednim strancem, a tražimo igrača jakog na lopti. Mogao je to biti i Shorter, no on u Meksiku ima ugovor do 1. studenoga, a mi ga toliko ne možemo čekati jer imamo težak raspored.

A njime će pokušati puniti Gripe.

– Vratili smo se u male Gripe, a ako bi one, daj Bože, postale pretijesne lako se mi prebacimo na velike.